"Laat privépersonen oude graven restaureren" 30 augustus 2018

02u37 0 Oostende De centrale as van de begraafplaats Paster Pype wordt heraangelegd en ook de monumentale graven krijgen een opknapbeurt. De stad betaalt de werken aan de graven met een verlopen concessie, maar ex-gemeenteraadslid voor VLD Alain Delanghe heeft een ander voorstel.

Op begraafplaats Paster Pype zijn er nog altijd heel wat graven in slechte staat. Ex-gemeenteraadslid Alain Delanghe had destijds een voorstel om de restauratie door privépersonen te laten betalen. Hij is dan wel niet meer actief in de politiek, hij blijft het een beter idee vinden. "Met een paar 100.000 euro zal de stad niet ver geraken om alle graven in ere te herstellen. Het is ook geen prioriteit voor het bestuur. Ik blijf daarom voorstander van een systeem zoals in Milaan. Je zou de monumentale graven waar de concessie verlopen is, kunnen doorgeven aan iemand die het monument wil restaureren. De graven zelf worden met het nodige respect ontgraven en kunnen dan opnieuw gebruikt worden. De namen van de overledenen kunnen wel blijven staan als herinnering. Als je nu een nieuw, mooi graf wil, kost je dat een pak geld. Waarom dat geld niet gebruiken om deze monumentale graven op te knappen? In Milaan staan de namen van de vorige en de huidige 'eigenaars' gewoon naast elkaar. Mijn voorstel werd destijds afgeschoten omdat het te elitair zou zijn, maar ondertussen is er nog altijd niets gebeurd", stelt Delanghe vast. (LBB)