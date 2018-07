"Laat het seizoen maar beginnen" KV OOSTENDE VERWENT SUPPORTERS MET NIEUWE FANZONE TIMMY VAN ASSCHE

27 juli 2018

02u38 0 Oostende Met een uitgebreide fanzone wil KV Oostende het nieuwe voetbalseizoen sfeervol starten. Vijf weken lang zullen dj's achter de D-tribune voor extra sfeer zorgen. "We zijn klaar om met KVO 3.0 het seizoen te beginnen", stelt algemeen directeur Patrick Orlans.

Zaterdag om 20.30 uur begint KV Oostende aan het nieuwe voetbalseizoen met een thuismatch tegen Moeskroen - precies dezelfde openingsmatch als vorig jaar. Om de supporters te verwennen, richt KVO samen met partner Maes Pils een extra 'summer pop-up' fanzone in achter de D-tribune. Vijf wedstrijden lang komen dj's anderhalf uur voor de aftrap platen draaien. DJonah bijt zaterdag de spits af om 19 uur. Nog een reden om vroeger naar het stadion af te zakken: tussen 19 en 20 uur is het happy hour en krijg je twee pintjes voor de prijs van een. Uiteraard zijn ook de abonnees uit andere vakken welkom achter de D-tribune. Ook voor de thuismatchen tegen Genk (12 augustus), Zulte Waregem (24 augustus), Cercle Brugge (15 september) en Standard (datum nog te bepalen, red.) wordt het recept herhaald. "We willen een echte festivalsfeer creëren en stevig inzetten op beleving. De start van het nieuwe voetbalseizoen is hier ideaal voor", vertelt persverantwoordelijke Bram Keirsebilck.





Supporters zingen

"Kleine Sanders en Guga Baúl zullen vlak voor de aftrap het publiek ook opwarmen. Dit seizoen pakken onze ambassadeurs uit met enkele uitdagingen. Acteur Sebastien Dewaele zal zaterdag aan het publiek vragen om vijf keer 'Wieder en e wèrelploegsje' te zingen, boven de negentig decibel. Als de supporters daarin slagen, trakteert Dewaele hen op lekkere spaghetti."





KVO 3.0 neemt na het vertrek van mecenas Marc Coucke en de matige sportieve prestaties vorig seizoen een nieuwe start. "Eigenlijk zijn we vorig seizoen al gestart met de voorbereidingen van dit seizoen", pikt algemeen directeur Patrick Orlans in. "Onze slogan 'Ik blijf KVO' sloeg duidelijk aan. We tellen nu 450 sponsors, een gelijkaardig cijfer bij vorig jaar. Sommige sponsordeals werden verlengd, maar er zijn ook nieuwe sponsors aan boord gekomen."





4.500 abonnementen

Ook onze sterke ploeg achter de schermen, zo'n 25 vaste medewerkers, is voor negentig procent gebleven - daarom kunnen we ook uitpakken met onze leuke pop-up fanzone. En de abonnees vinden ook de weg naar de Versluys Arena. Tot op heden hebben we 4.500 abonnementen en vip-pakketten verkocht. Het is nog volop vakantie en er kunnen de komende weken nog tien tot twaalf procent abonnees bijkomen. Vorig seizoen telden we ruim 5.000 abonnees en vips, maar toen speelden we ook Europees voetbal. Enkele seizoenen terug hadden we niet eens 3.000 abonnees. De ambitie is duidelijk: een mooi seizoen spelen en bij de eerste acht eindigen. Laat het seizoen maar beginnen."