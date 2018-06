"Kursaal nog nooit uitverkocht. Nóg niet" JACQUES VERMEIRE TREKT MET NIEUWE SHOW NAAR OOSTENDE TIMMY VAN ASSCHE

08 juni 2018

02u36 0 Oostende Komiek Jacques Vermeire komt samen met sportjournalist Ruben Van Gucht naar het Kursaal met de show 'Van 7 tot 77'. Vooral voor Vermeire wordt de voorstelling erg speciaal. "Ik wil het Kursaal volledig uitverkopen. Dat is me nooit eerder gelukt."

De gloednieuwe show van Jacques Vermeire en Ruben Van Gucht is er eentje om naar uit te kijken. Vermeire grijpt als volkskomiek niet alleen terug naar zijn legendarische typetjes, hij introduceert ook nieuwe personages. Mon Peeters en Fons Verzele passeren de revue, maar ook een pornoacteur, dj Jos, en wat te denken van Rudy, een Waal die Engels leerde via Google Translate. Ruben Van Gucht krijgt de rol van aangever, zoals Luc Verschueren tijdens Vermeires zaalshows eind jaren 80, begin jaren 90. De show zal heel Vlaanderen doorkruisen en maakt op vrijdag 7 december een stop in Oostende. Dat maakt het voor de 67-jarige Vermeire heel bijzonder. "Als kind spendeerde ik vele vakanties aan zee: op camping in Bredene en dan winkelen en eten in Oostende. Heerlijke tijden waren dat. Nog altijd geniet ik van de stad. Bekend zijn of niet, mensen laten je hier gewoon met rust. Ik verbleef vaak in het Thermae Palace. Hoe jammer is het dat er nu stellingen staan. Hoe is zoiets mogelijk? Eigenlijk zouden we heel België moeten vragen om een duit in het zakje te doen en de site te renoveren. Dit is niet alleen een politieke zaak."





Prachtigste zaal

Vermeire heeft ook iets met het Kursaal. "Het is dé prachtigste zaal van het land, zonder enige twijfel. De grandeur die het gebouw uitstraalt en het zicht als je de stad binnenrijdt, fantastisch. Ik mocht hier ook drie Gouden Ogen (televisieprijzen van VTM uitgereikt tussen 1989 en 1998, red.) in ontvangst nemen. Toch is het opvallend: ik heb zeven zaalshows gehad, om en bij de 2.000 optredens in mijn hele carrière, maar nooit heb ik alle 2.000 zitjes van het Kursaal kunnen uitverkopen. In Blankenberge speelde ik tot 200 keer voor (nagenoeg) uitverkochte zalen. Vreemd, hé? Ik weet écht niet hoe dat komt. Shows langs de hele kust lokten volle zalen, maar niet in Oostende. Nog niet", knipoogt Vermeire. "Ik heb er vertrouwen in dat het dit keer wél zal lukken. (lacht) Het moet wel, want ik zou wel eens durven stagediven. We zullen in Oostende ook zo goed als zeker de opnames doen voor de dvd van de show."





Backstage

De reacties op de try-out van 'Van 7 tot 77' zijn alvast lovend. Ticketprijzen starten aan 26 euro. Er zijn ook vipkaarten en speciale '7 uur'-tickets van 177 euro per twee tickets. Al in de vooravond kan je Vermeire en Van Gucht backstage volgen, de soundcheck meemaken en mee aan tafel schuiven. Je krijgt cava in de backstage tijdens de pauze. Ook een boek en dvd's van de vorige zaalshows krijg je erbij. Info en tickets: www.comedyshows.be.