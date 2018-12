“Kursaal blijft een van de mooiste en grootste zalen van het land” Urbanus komt op zaterdag 13 april 2019 naar Oostende Timmy Van Assche

07 december 2018

18u59 0 Oostende Met zijn nieuwste comedyshow ‘Trecto Pnix’ zakt Urbanus af naar de kust. Zijn gloednieuwe voorstelling bevat onder meer een tiental kraakverse liedjes en straffe sketches. “En die sketches worden alsmaar langer en langer”, vertelt de straks 70-jarige humorist.

Hoeveel shows hij in zijn leven al heeft gespeeld, weet Urbanus zelf niet meer. Hoeveel keer hij al in het Kursaal stond, ook niet. Maar het is hem vergeven: Urbanus geldt nog altijd als een van de ‘s lands beste komieken en zijn shows lokken dan ook steevast volle zalen. Geen wonder dat organisator Comedyshows nu al de komst van ‘Urbain Joseph Servranckx’ aankondigt. “Het Kursaal is en blijft een van de mooiste en grootste zalen van het land. Ik kom hier regelmatig, zoals onlangs nog naar het optreden van Ry Cooder. Ik herinner me nog dat Adamo me hier in het Kursaal, tijdens een show van Radio 2, feliciteerde voor de hit ‘Het is een nacht’. ‘Dat liedje is helemaal niet van mij', lachte ik, ‘maar van Guus Meeuwis’. (lacht) Vervolgens bewierookte ik Adamo voor de hit ‘Ça plane pour moi’, waarop hij nogal vreemd opkeek, want dat nummer is van Plastic Bertrand. Ach, in Oostende ken ik vrij goed mijn weg. Mijn vaste slaapplaats is bijvoorbeeld hotel Andromeda. In de zomer probeer ik de kust wat te vermijden. Het is er dan druk. Als ik ‘s zomers wat vakantie neem, wil ik niet als een wandelende attractie op de dijk lopen. Het West-Vlaamse publiek is over het algemeen ook heel los en ontvankelijk, zoals in grote steden als Gent of Antwerpen.”

Trecto Pnix

Wat mogen we in de nieuwe show verwachten? “Mijn vorige tournee, die drie jaar duurde, was een ‘best of’. Dit keer kom ik met nieuw werk op de proppen”, verklapt Urbanus. “(knipoogt) Je kent mijn stijl, hé, ik ga niet opeens polsstokspringen of diepzeeduiken op het podium. Een tiental nieuwe liedjes, straffe sketches en grapjes spekken de show. Trouwens, mijn sketches worden alsmaar langer. Terwijl een show twee keer vijftig minuten zou mogen duren, sta ik soms twee keer anderhalf uur op de planken. Ja, ik steek actuele topics in mijn verhalen, zoals het klimaat bijvoorbeeld. Als humorist kan je het altijd scherper of straffer zeggen, terwijl je toch beschermd bent. Ik lach met de paus, moslims en joden. Waarom ook niet? Ze maken deel uit van onze samenleving. Het zou net fout zijn om niét over ze te spreken. Ik lach bijvoorbeeld niet met een handicap op zich, maar wel met bepaalde situaties. Dat is een wezenlijk verschil.” En de titel, Trecto Pnix? “Ach, ik vond het gewoon een plezierige verwijzing naar de snelle, flitsende sms- en jongerentaal van vandaag.” Urbanus trekt in 2019 naar veertig zalen, in september volgt Nederland. “Zolang ik de energie vind en heb, doe ik voort. Volgend jaar wordt ik negentig. Ik droom ervan om nog eens in een langspeelfilm te spelen. Verder hoop ik vooral om 95 jaar te mogen worden", knipoogt de sympathieke komiek. Tickets kosten 33,25 en 38,25 euro. Alle info: www.comedyshows.be.