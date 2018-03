"Journalist? Ik ben beeldkunstenaar" OUD-LEERLING FILMT VOOR RUDI VRANCKX OVER IS EN VLUCHTELINGEN TIMMY VAN ASSCHE

14 maart 2018

02u36 0 Oostende De jongeren van het KTA in Oostende hebben een bijzondere oud-leerling op bezoek gekregen. Zaur Kourazov (23) mocht als cameraman meewerken aan een reportage over IS en vluchtelingen voor 'Vranckx & de Nomaden'.

Zaur Kourazov zit in zijn eerste masterjaar van de filmopleiding aan de Gentse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Toch mocht de jonge cameraman voor het mediaplatform 'Vranckx & de Nomaden' van de VRT en oorlogsverslaggever Rudi Vranckx al op reportage. Samen met Yassine Atari trok Zaur naar Marawi, in het zuiden van de Filipijnen. Daar woedde een hevige strijd tussen het leger en de extremisten van IS. Nog altijd verblijven er duizenden mensen in vluchtelingenkampen. Zaur vertelde over zijn ervaringen als reportagemaker aan de studenten van het vijfde en zesde jaar humane wetenschappen van het Koninklijk Atheneum Centrum, zijn voormalige school. De scholieren kregen de reportage te zien en gingen met Zaur in gesprek.





Parkour

"Voor de reportage moest ik de camera de hele tijd op mensen richten, ook op vluchtelingen. Ik voelde me daar eigenlijk niet zo goed bij. Als je op straat een bedelaar in de ogen kijkt en verder wandelt, dan voel je je toch ook ongemakkelijk? Op bepaalde momenten had ik echt de krop in de keel. Eigenlijk zou ik liever twee weken bij die vluchtelingen logeren en een band met hen opbouwen. Let wel, ik ben geen journalist. Ik voel me goed als beeldkunstenaar." De liefde voor de camera pikte Zaur op dankzij de spectaculaire sport 'parkour', een loopdiscipline waarbij je snel en vloeiend hindernissen moet overwinnen. "Tijdens het filmen van 'parkouren' met mijn kameraden verlegde ik vaak de focus van de stunts naar beleving. Ik voelde dat filmen en met camera's werken iets voor mij was. Ik schreef me in bij het KASK en overleefde de heftige voorselecties. De reportage voor 'Vranckx & de Nomaden' was mijn eerste werk voor het grote publiek."





Toch wil Zaur geen politieke of moraliserende films maken. "Toen ik amper vijf jaar was, zijn we met ons gezin de oorlog in Tsjetsjenië ontvlucht richting België. Ik ben geboren in de oorlog, en heb lijken en vele vernielingen gezien. In mijn camerawerk speel ik graag met licht en silhouetten. Dat komt nog uit de tijd toen ik nog in Tsjetsjenië verbleef. 's Avonds moesten we steevast de lichten doven door de sluipschutters en bombardementen. Wanneer legertrucks passeerden, vormden hun koplampen intrigerende schaduwspellen op de muren. Dankzij mijn ouders - die nog steeds in Oostende wonen - weet ik wat liefde is, kan ik dat ook overbrengen. Ik hoop binnenkort voor het eerst in achttien jaar terug te keren naar Tsjetsjenië. Voor mijn masterproject wil ik een film draaien over herinneringen, melancholie en identiteit." Meer info op www.vimeo.com/zaur.