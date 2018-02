"Jonge muzikanten verdienen podiumkans" VADER EN ZOON VAN COMEDYCAFÉ RID'O RICHTEN VZW KAMELIEJON OP

17 februari 2018

02u34 0 Oostende Vader en zoon Robert en Olivier Declercq van comedycafé Rid'O hebben samen vzw Kameliejon opgericht om jong muzikaal talent een podium te geven. De twee geven nu al beginnende comedians een kans, maar willen nu ook jonge muzikanten op weg helpen.

Olivier Declercq startte ruim een jaar geleden met Rid'O op het Leopold I-plein. In dit comedycafé staan er regelmatig try-outs of een open mic voor comedians op de planning. Het concept slaat aan. "Ja, sommige beginnende comedians gaan wel eens op hun bek, maar het publiek begrijpt dat. Zo'n ervaringen zijn belangrijk om te kunnen groeien."





Twee optredens

Soms komt er ook eens een muziekgroepje langs om het podium te betreden. "Maar daarvoor is het hier vaak te klein", vertelt Olivier. "Met de nieuwe vzw willen we die beginnende bands helpen. We kozen voor de naam Kameliejon als symbool voor de diversiteit aan artiesten."





Om als vzw inkomsten te genereren, organiseren ze de komende maanden twee optredens. "Op vrijdag 23 maart ontvangen we de nieuwe theatertournee van Mathieu & Guillaume 'Als ik van jou was' in het MEC Staf Versluys. Op vrijdag 6 april hebben we Jean Bosco Safari & Ben Crabbé 'Imagine No Lennon' geboekt. Zij brengen de mooiste Lennon-songs. Het zijn twee tournees die voor de rest niet in de regio gepland stonden. We willen hiermee genoeg inkomsten verzamelen om een grotere zaal te boeken met verschillende beginnende bands en comedians."





Vader en zoon hebben al heel wat ervaring met het organiseren van evenementen, maar ze willen graag meer doen. "Olivier heeft destijds ook geprobeerd om het te maken in de comedy en ik heb toen ook gezien hoe moeilijk dat was", vertelt Robert. Olivier had een workshop gevolgd in De Grote Post, maar kon daarna nergens optreden. "En als je niets kan proberen, geraak je ook niet vooruit", zegt Olivier. Ondertussen richt hij zich vooral op de Rid'O. "Als er iemand wegvalt voor een open mic, vul ik die plaats zelf in. Ik heb wat materiaal, maar ik heb eigenlijk te weinig tijd om er verder aan te werken. Maar de zin is er wel nog", lacht Olivier.