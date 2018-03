"Jazzy sfeer ter ere van mijn opa" ELKE ALBRECHT OPENT 'COFFEE & FOOD BAR' IN VOORMALIGE BISTRO PLAT'O TIMMY VAN ASSCHE

08 maart 2018

02u32 0 Oostende Met 'Albrecht' opent een sfeervol adresje voor een goeie koffie en heerlijk ontbijt en lunch. Het pand, op de hoek van de Christinastraat en Ooststraat, wordt overgoten met een sausje van jazzmuziek. "Hiermee eer ik mijn grootvader, die jazzdrummer was", vertelt zaakvoerster Elke Albrecht (28).

'Albrecht'. Soms moet je niet ver zoeken om je eigen zaak een goeie naam te geven. Elke, afkomstig uit Antwerpen en al zo'n twaalf jaar Oostendse, pakt er uit met talloze lekkernijen. "Vroeger was ik actief in de marketingsector en als lesgeefster", begint ze. "Maar ik heb altijd al mijn eigen zaak willen uitbaten. Ik ben een grote liefhebber van koken en bakken. Sinds 2015 creëer ik mijn eigen suiker-, lactose- en glutenvrije taarten onder de name 'Bake It'. Vroeger woog ik bijna honderd kilo, maar ik heb me gespecialiseerd in gezonde tussendoortjes, zoals koekjes zonder suiker. Zo gaf ik al workshops rond gezond gebak. Onder de specials reken ik de verschillende bombastische presentaties van chocomelk en een Ferrero Rocher-taart." Maar Albrecht is meer dan alleen gebak, zo verraadt het vroege openingsuur om 7.30 uur. "Oostende kon nog wel een ontbijtadresje gebruiken. Ik merk dat de buurt hier al vroeg aan de dag begint. Je kan hier ook terecht voor lunch. Werkelijk alles wat we serveren, kan je ook meenemen."





Groot portret

Albrecht blinkt uit in sfeer. Op de achtergrond kabbelt warme jazzmuziek. "Deze jazzy sfeer is een eerbetoon aan mijn opa. Alfons Vincent was drummer en speelde in verschillende jazz- en bluesbands. Aan de muur van de zaak hangt dan ook een groot portret van hem. Mijn grootouders hadden een jazzcafé in Antwerpen en ik groeide voor een stuk bij hen op. Toen ik als kleine meid na school of tijdens vakantiedagen bij hen verbleef, speelde steevast jazzmuziek. Misschien zal ik ook jazzoptredens organiseren met talentvolle bands."





Plat'o

Momenteel krijgt Elke hulp van een stagiair via het Economisch Huis. Ze gaat ook op zoek naar jobstudenten.





Albrecht is gehuisvest waar tot voor kort bistro Plat'o gevestigd was. Katrien Bequé van Plat'o verhuurt nu haar pand aan Elke.





"Ik kreeg de opdracht van de BBC om de catering te verzorgen voor de nieuwe reeks Les Miserables. De opdracht zou tot de zomer lopen. Kort daarna kreeg ik ook de aanbieding om na de zomer de catering voor de serie The Missing III te organiseren. Tussendoor zal ik ook op Theater Aan Zee de publiekscatering in goeie banen leiden. Ik heb de intentie om Plat'o in 2019 te heropenen, maar je weet nooit wat er in tussentijd gebeurt", vertelt Katrien.





Elke is alvast vastberaden. "Mijn eigen zaak runnen, is een droom die uitkomt. Als ik volgend jaar niet langer hier terecht kan, dan krijgt Albrecht zeker ergens anders een vervolg."





Alle info en reservaties via Facebook.