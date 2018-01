"Jaar gehuwd, dat vieren we in zee" 4.500 IJSBEREN DUIKEN SAMEN NIEUWE JAAR IN TIMMY VAN ASSCHE

02u27 0 Benny Proot In een goedkope versie van hun trouwkleren, maar daarom niet minder gemeend: Oostendenaars Walter Tyteca en Vera Boels verwarmen zich aan elkaar in de Noordzee. Oostende Een succes: 4.500 ijsberen zijn de Noordzee ingedoken tijdens de dertigste Nieuwjaarsduik. "De mediabelangstelling, ook internationaal, lokt extra deelnemers naar de kust", vertelt Peggy Scherpenberg van organisator Golazo. Zo ook Oostendenaars Walter Tyteca en Vera Boels. "Onze eerste huwelijksverjaardag vieren we in de zee."

De ijsberenduik van vorig jaar had te kampen met een ijzige wind en regen en de gevoelstemperatuur van de zee was zowaar min acht graden. Toen namen ook 'maar' 3.000 dames en heren deel. Dit keer was het een ander verhaal. Weinig wind, droog en het water was met acht graden best 'warm'. "Dit zijn ideale omstandigheden. Vorig jaar vond de duik al op 1 januari plaats en was het barkoud", vertelt Peggy Scherpenberg van organisator Golazo. "Opvallend dit jaar is dat er veel meer (internationale) media aanwezig zijn. Dat heeft ook invloed op het aantal deelnemers."





Aangemoedigd door 10.000 toeschouwers op het strand en de dijk dook iedereen de zee in. Zoals steeds liepen de meeste ijsberen er verkleed bij: als superheld, Neptunus, Teletubbie of in een exotisch badpak. De meest romantische duik was die van Oostendenaars Walter Tyteca en Vera Boels. "Dit weekend zijn we een jaar getrouwd. We besloten het hier te vieren, in een goedkopere versie van onze trouwkledij. Maar mijn hoed bleef bewust uit het water. Die is nog van mijn overgrootvader, is vast honderd jaar oud en mocht niet beschadigd geraken."





BELGA De 'airhostessen' van het AZ Damiaan.

Prima vakantie

Vera schudde en beefde intussen van de kou. "Walter nam al zeker acht keer deel, maar ik vond telkens een excuus om aan de kant te blijven. Dit keer waren al mijn smoesjes opgebruikt." Ingrid Decherf, die met haar vriendin Els Jonckheere deelnam, staat komend weekend ook aan de start van de Bredense duik. "Die is minder druk, maar tenslotte is de Noordzee overal gelijk, hoor", knipoogt ze. Ook veel lokale verenigingen tekenden present, zoals een vriendenkring van het AZ Damiaan en medewerkers van Oostende Voor Anker. "De ijsberenduik is een perfecte afsluiter van onze prima kerstvakantie. Veel deelnemers genieten nog na in de stad met een bezoekje aan de lichttunnel of Winter in het Park. Je ziet duidelijk dat het evenement in heel België bekend is en dat deelnemers van overal komen", aldus Peter Craeymeersch van Toerisme Oostende.





Benny Proot De traditionele spurt richting het water. Dat voelde met acht graden best aangenaam aan, als je ijsbeer bent.