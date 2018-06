"Interne N-VA-mails nooit gelezen" BART TOMMELEIN, OPEN VLD 08 juni 2018

Bart Tommelein, Open Vld-lijsttrekker en Vlaams minister van Energie, weet niets af van een akkoord. "De teksten die Wallijn aanhaalt, zijn interne keuken van N-VA. Ik heb die documenten nog nooit gezien, laat staan dat ik ergens mijn handtekening heb geplaatst. Wallijn probeerde evenwel mij te overtuigen tot een voorakkoord te komen, maar dat is hem niet gelukt, ik ging daar niet mee akkoord. Dit lijkt me een manoeuvre van een malcontente ex-partijvoorzitter. Al snap ik niet goed wat hij hiermee wil bereiken. Uiteraard praten politici met elkaar - behalve met Vlaams Belang en PVDA, spreek ik bijvoorbeeld met mensen van Groen, CD&V, sp.a en N-VA. Maar er is een verschil tussen met elkaar spreken een akkoord ondertekenen. De kiezer zal uiteindelijk beslissen. Overigens, in een voorakkoord kan je niet laten opnemen wie waarnemend burgemeester wordt. Het is enkel de zetelende burgemeester die daarover beslist."