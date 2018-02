"Interieur opgesmukt, sfeer blijft onveranderd" MUZIEKCAFÉ MANUSCRIPT STEEKT NA 27 JAAR VOLLEDIG IN 'T NIEUW TIMMY VAN ASSCHE

27 februari 2018

02u39 0 Oostende Het bekende muziekcafé Manuscript in de Langestraat steekt in een nieuw jasje. Dat was nodig, want in het 27-jarige bestaan was er nauwelijks iets veranderd. "Klanten krijgen meer ruimte, het podium is groter én we bieden meer en exclusievere bieren aan", vertellen de uitbaters Glenn Rotsaert en Vanessa Demeij.

Café Manuscript is een begrip in de Oostendse Langestraat. Patrick Aernoudt startte met het café in 1991. Sinds 2004 zijn Glenn Rotsaert (48) en Vanessa Demeij (41) zaakvoerder. In een kleine maand kreeg het café een serieuze, hoognodige opsmukbeurt.





"In 27 jaar was er amper iets aan de inrichting veranderd. Alles was tot op de draad versleten", vertellen Glenn en Vanessa. "Om te beginnen hebben we werk gemaakt van het ruimtegevoel. Een pilaar die te midden van de zaak stond, werd verwijderd. Zo krijgt iedereen meer ademruimte. Het podium achteraan is volledig nieuw en zelfs groter dan voorheen. Dat betekent een extra troef voor de bands die komen optreden. De frigo's en toiletten zijn volledig nieuw."





Maar wie even naar boven kijkt, ziet vier kloeke biertanks boven de biertoog. "Een exclusiviteit van Stella Artois", knipoogt Glenn. "We hebben ons bieraanbod aardig opgetrokken van 70 naar 85 bieren. Op het vat zitten nu tien bieren, met onder meer Karmeliet, Gouden Carolus 'whisky infused' - nog een exclusiviteit - en Tungri."





Muziektoppers

Maar voor Manuscript is muziek bijna even belangrijk als het bier. Het café mocht de afgelopen jaren al mooie namen ontvangen, vooral voor hun commerciële doorbrak, zoals The Delta Saints, Triggerfinger, Daan, The War on Drugs, The Goo Goo Dolls en Admiral Freebee.





Ook de komende weken staan knappe bands op de affiche. De nieuwe indierocksensatie Karl Blau uit de Verenigde Staten komt op woensdag 7 maart, op maandag 12 maart is het de beurt aan blueszanger - en gitarist Seth Walker, ook uit de VS.





Leuk is de albumvoorstelling van 'E piente vers bloed' van het Oostendse Klein Komitee. "Zo blijven we trouw aan de ziel van de Manuscript", benadrukken Glenn en Vanessa. "Veel klanten waren bezorgd toen we onze renovatieplannen bekendmaakten. 'Allee, je gaat de boel toch niet helemaal omgooien, hé'? Mensen waren bang dat Manuscript niet meer hetzelfde zou zijn."





Authentiek

"Nu we terug open zijn, is iedereen content. 'Oef, ons café is nog altijd hetzelfde', glunderen ze nu. Manuscript blijft Manuscript, de authentieke sfeer blijft onveranderd."