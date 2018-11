'Inbreker' met slijpschijf had zich buitengesloten 30 november 2018

In de Dokter Verhaeghestraat in Oostende werd de politie woensdagnacht rond 1 uur opgeroepen voor verdachte handelingen. Een man was namelijk met een slijpschijf de deur van een geparkeerde bestelwagen aan het opensnijden. De politie reed in volle vaart richting de Dokter Verhaeghestraat, maar uiteindelijk bleek het helemaal niet te gaan om een dief of inbreker. Volgens politiewoordvoerder Carlo Smits bleek tijdens de controle dat de man zich had buitengesloten uit zijn bestelwagen en de sleutels nog in het voertuig lagen. Om erin te raken, was hij zijn deur aan het openschijven. De politie vertrok dan maar en ging verder op patrouille. (BBO)