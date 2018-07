"In halve maand al 4.000 liter afval geraapt" PROPER STRAND LOPERS DRINGEN AAN OP MAATREGELEN LEEN BELPAEME

18 juli 2018

02u47 0 Oostende In afwachting van een oplossing voor het zwerfvuilprobleem op de stranden, steken de vrijwilligers van #destrandhelden elke avond de handen uit de mouwen. In 15 dagen tijd werd zo al 3.930 liter afval geruimd waarvan 1.604 stuks PMD door in totaal 185 vrijwilligers. Zij geven ook pijnpunten door aan de stadsdiensten.

De Proper Strand lopers zijn in korte tijd uitgegroeid van een kleinschalige Facebookgroep naar een volwaardige actiegroep die afval op het strand telkens opnieuw onder de aandacht brengt. Net voor de start van het zomerseizoen werd ook het project #destrandhelden gelanceerd. Halfweg juli blijkt het project, waarbij vrijwilligers elke avond om 20 uur een stuk van het strand proper maken tussen de Westelijke Strekdam en het Kursaal Oostende, een groot succes. Naast de overtuigde vrijwilligers die zelfs tijdens de WK-matchen of grote optredens in de stad present tekenen, komen er elke avond ook sporadisch mensen langs om een handje toe te steken.





"Het record is 31 vrijwilligers in één avond. Gemiddeld komen we aan 15 deelnemers", licht Tim Corbisier van Proper strand Lopers toe.





"Het is tot nu toe al een gigantisch succes. Eigenlijk was het goed dat er onmiddellijk zoveel volk naar het strand is afgezakt door het mooie weer. We zagen snel enkele pijnpunten en hebben die ook doorgegeven aan de stadsdiensten. Zo waren er bijvoorbeeld enkele vuilnisbakken waarbij de zak aan de onderkant zichtbaar was. De meeuwen pikten de zak gewoon open en het afval lag daardoor rond de vuilbak. Dat moedigt de bezoekers niet aan om hun afval in de vuilnisbak te gooien. We hebben dat doorgegeven en een dag later waren er al nieuwe vuilnisbakken. Nu vinden we er geen afval meer rond. Een van onze doelstellingen was om de situatie lokaal te kunnen verbeteren en dat is al gebeurd. We zijn blij dat de stadsdiensten zo snel reageren."





Statiegeld

Het enthousiasme van de vrijwilligers werkt ook aanstekelijk.





"We zien wel dat mensen soms spontaan meehelpen. Anderen zamelen hun eigen afval in als ze ons zien afkomen. Het sensibiliserend effect is er dus zeker", zegt Corbisier nog. Nu pleit de groep ook voor politieke acties. "N-VA en Open Vld zijn nog altijd tegen statiegeld. Wij vinden nochtans heel wat plastic flessen en blikjes op het strand. Met de blauwe zakken alleen zullen we er nooit geraken. Het zal ook moeilijker worden om mensen te motiveren om deel te nemen aan onze acties als er geen maatregelen komen." De groep probeert daarom zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. "Het ontbreekt ons aan tijd om genoeg parameters te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. We tellen wel het PMD en komen al op 1.604 stuks in 15 dagen tijd op dit klein stukje strand. We zouden graag in augustus meer gegevens verzamelen. Ons uiteindelijke doel is om ons werk overbodig te maken."