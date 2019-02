“Ik zwijg niet meer” schepen Charlotte Verkeyn spreekt over financieel tekort in Economisch Huis Leen Belpaeme

26 februari 2019

10u58 0 Oostende Een interpellatie van Vanessa Vens (Sp.a-stadsmakers) kreeg een verrassende wending maandagavond. Vens vroeg zich af waarom het budget van 200.000 euro voor innovatieve start-ups was geschrapt. Daarop maakte schepen Verkeyn (N-VA) bekend dat ze een financiële put had aangetroffen in het Economisch Huis. Ook de haven bleek eerder al structureel verlieslatend te zijn. Zal de nieuwe bestuursploeg nog meer putten aantreffen?

Vanessa Vens wou weten waarom innovatieve starters in de toekomst geen financieel duwtje in de rug meer krijgen van het Economisch Huis. Vorig jaar kregen tien starters immers nog een budget van 20.000 euro die ze vrij konden benutten om de start van hun bedrijf te ondersteunen. Verantwoordelijke schepen Charlotte Verkeyn antwoordde dat ze af wil van de cash-en-gomethode, maar ook dat het Economisch Huis met een tekort te kampen heeft. “We hebben 200.00 euro meer nodig in het budget van 2019. Ik zal u vertellen hoe dat komt”, begon Verkeyn haar betoog. “We hebben binnen het Economisch Huis een put aangetroffen, mede veroorzaakt doordat er in een niet zo ver verleden de opdracht was gegeven om 12 nieuwe zaken per jaar aan te trekken naar Oostende. Als creatieve oplossing kon het wel tellen dat een boekhoudkundige reserve werd aangewend om 20.00 euro aan innovatieve starters te geven om die doelen te halen. Op die manier is een put ontstaan. Dat was allerminst aangenaam, ook voor de mensen die er werken. We hebben moeten lenen om de eindejaarspremies uit te betalen. We hebben in februari opnieuw met de stress gezeten omdat het loon eventueel niet ging binnenkomen. Ik wil dit niet meer. Ik heb in eerste instantie een klein budget voorzien omdat we niet anders kunnen. Ik had het ook liever anders gezien.” De schepen wil ook het beleid veranderen. “De bedoeling zou zijn om een nieuw reglement op stellen om de leegstand te koppelen aan starters die een ruimte zoeken. We willen af van de cash- en-gomethode. In het verleden was het zo dat die starters geld kregen en daarna plots niet meer in Oostende gevestigd waren. We hebben financiële keuzes moeten maken. We zullen starters blijven begeleiden. We voorzien hiervoor twee mensen in het serviceloket.”

De repliek van Vanessa Vens deed wel wat wenkbrauwen fronsen. “We hebben met verschillende mensen controle gehouden in het Economisch Huis. Er was daar toch een voorzitter en een raad van bestuur?” Die opmerking schoot weliswaar in het verkeerde keelgat bij de N-VA-politica. “Bent u eigenlijk niet beschaamd? Ik heb niet zes jaar in het stadsbestuur gezeten.”

Eerder dit jaar bleek ook de haven met een structureel verlies te zitten. Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) zullen er nog lijken uit de kast vallen. “Elke schepen is zijn zaken nu aan het bekijken. We hebben nog geen globaal plaatje, maar er zullen nog zaken naar boven komen. We hebben daarom beslist om het budget al tegen eind maart klaar te hebben en naar het schepencollege te brengen.” Het verwijt van Vens naar de vorige voorzitter van het Economisch Huis van Open VLD vindt Tommelein maar flauw. “De schepen is verantwoordelijk voor het Economisch Huis. Er werden in het verleden wel meer fragmentarische beslissingen genomen waardoor niemand een overkoepelend beeld had”, zegt Tommelein nog.