"Ik was sowieso van plan om naar Oostende te verhuizen" TOPDOKTER PEDRO BRUGADA OP PLAATS 29 BIJ OPEN VLD LEEN BELPAEME

18 mei 2018

02u44 1 Oostende De volledige lijst van Open Vld in Oostende is bekend. De partij heeft naast 26 nieuwelingen en enkele blauwe sterkhouders ook Pedro Brugada voorgesteld, die de 29ste plaats krijgt. De topcardioloog is nu waarnemend OCMW-voorzitter in het Oost-Vlaamse Lede. Hij verhuist voor 1 augustus naar Oostende.

Lijsttrekker Bart Tommelein hield de grootste verrassing voor het laatst. Die verrassing is topcardioloog Pedro Brugada. Brugada kwam in Lede in 2012 voor het eerst op voor Open Vld. Hij is daar nu waarnemend voorzitter van het OCMW. "We hadden drie jaar geleden al beslist om te verhuizen naar Oostende. Mijn vrouw is hier opgegroeid en we wilden graag aan de kust komen wonen", licht Brugada toe. "Ik vond het niet eerlijk om eerst op te komen in Lede om dan mijn mandaat door te moeten geven. We hebben daarom beslist om nu al te verhuizen en ik wilde me graag inzetten in Oostende", zegt Brugada.





Teruggeven

De cardioloog kende Tommelein al en nam contact met hem op. "Ik heb de tijd en de goesting om me verder in te zetten. Ik had vroeger geen tijd voor politiek, maar op een bepaald moment vond ik dat ik iets moest teruggeven aan de maatschappij die mij zoveel kansen heeft gegeven." Brugada wil zich inzetten op medisch en sociaal vlak. "Ik was in Lede verkozen voor de gemeenteraad, maar ik wilde niet over rioleringen discussiëren. Nu ben ik er waarnemend OCMW-voorzitter. Ook in Oostende wil ik me inzetten om kansarmoede aan te pakken. Als je geen kansen krijgt, is het moeilijk om gelukkig te worden. Ik heb veel ideeën voor Oostende. Via kennissen heb ik de stad in al zijn facetten leren kennen. Het is een stad in ontwikkeling, dat zie je aan de bouwkranen. Toch moet je geen Einstein zijn om te zien dat er uitdagingen zijn."





Open Vld pakt in totaal uit met achttien kandidaten die eerder niets te maken hadden met de partij. Bart Tommelein had dan ook een duidelijke sneer klaar voor huidig burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) en zijn Stadslijst.





Sneer naar sp.a

"Er staan achttien verruimers op onze lijst, maar we komen toch op als Open Vld. Je moet je naam niet veranderen om te verruimen", merkte Tommelein fijntjes op. Onder de kandidaten 21 vrouwen en 20 mannen. "Dat is een bewuste keuze. Bij andere verkiezingen is het soms moeilijk om vrouwen te vinden, maar nu hadden we geen problemen. Eén op de vier kandidaten is ook jonger dan 35 jaar, met de 17-jarige Paula Rogacheva als jongste, maar onze oudste kandidaat is de 70-jarige Lieven Brusseel." Uiteraard staan er heel wat zelfstandige ondernemers op de lijst, met onder meer Patricia Ryckeman, Gianni Cornette en Yuliya Shemyakina. "De lijst bestaat ook uit kandidaten met een diverse achtergrond, van Patrick Ghijsel die in de bouw werkt tot Tiny Dewulf die zich bij Colsol inzet tegen armoede."





De thema's die Open Vld in Oostende meeneemt, zijn divers. Dat gaat van het voorstel voor een rollend fonds waarmee stadskankers kunnen aangepakt worden tot de strijd tegen kinderarmoede.