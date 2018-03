"Ik voel geen wrok tegen doodrijder. Chapeau dat hij hier in de rechtbank is" STIEFZOON VAN FRANS BATS (90) ONTMOET BESTUURDER MATHIAS MARIËN

17 maart 2018

02u29 0 Oostende De stiefzoon van Frans Bats (90) uit Oostende, die op enkele honderden meters van zijn woning werd doodgereden, stond gisteren voor het eerst oog in oog met de bestuurder uit Bredene. "Chapeau dat die man zich persoonlijk komt verdedigen. Wrok koester ik niet", zegt Claude Suy (60), die Frans als zijn echte vader beschouwde.

"Mijn vader spreken, konden we niet meer doen. Hij belandde meteen na het ongeval in een diepe coma. Het blijft nog steeds heel moeilijk te begrijpen. Vooral voor mijn moeder heeft het ongeval verregaande gevolgen. Ze is 85 en niet meer zo mobiel. Ik probeer haar zo goed mogelijk op te vangen en helpen." Claude Suy had het gisterochtend zichtbaar moeilijk toen hij zich in de Brugse politierechtbank burgerlijke partij kwam stellen tegen een Roemeense chauffeur uit Bredene. Die reed op 30 oktober vorig jaar Frans Bats, die Claude als zijn echte vader beschouwde, dood in de Kerkstraat in Oostende. Frans was bezig aan zijn dagelijkse wandeling toen het even na 14 uur gruwelijk fout liep. De bejaarde man had net de baan overgestoken, toen hij op het voetpad werd aangereden door een lichte bestelwagen. Zo kwam Frans ongelukkig ten val op zijn achterhoofd. De negentiger werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis en vocht urenlang voor zijn leven. In de loop van de nacht overleed Frans aan zijn verwondingen. Een zware klap voor de nabestaanden.





Draaimanoeuvre

"Onze pa was nog enorm vitaal en genoot volop van het leven. Ook op 30 oktober was hij aan het wandelen. Dat deed hij elke dag", vertelt Claude. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn voor de nabestaanden nog steeds niet helemaal duidelijk. Uit de vaststellingen van de politie blijkt dat de Roemeen achteruit reed om een draaimanoeuvre uit te voeren. Daarbij merkte hij het slachtoffer niet op, met alle gevolgen van dien.





De zaak kwam gisteren voor de politierechtbank in Brugge. Voor Claude Suy was het de eerste confrontatie met de doodrijder van zijn vader.





Hand geschud

Na de zitting ging hij de Roemeen aanspreken én de hand schudden. "Natuurlijk was dat even een raar moment. Vlak na het ongeval zou me dat zeker niet gelukt zijn. Maar op dit moment voel ik geen wrok. Ik hoorde dat die man ook heel emotioneel was na de aanrijding. Eigenlijk is het knap dat hij zich persoonlijk kwam verantwoorden voor de rechtbank." De rechter besloot de zaak uit te stellen naar 1 juni.