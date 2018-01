"Ik doe mee op aanraden van oma" VERLEIDSTER YANA EN GROOTMOEDER CLAIRETTE ZIJN BESTE VRIENDINNEN LEEN BELPAEME

19 januari 2018

De Oostendse Yana Daems (23) is vanaf

1 februari te zien als één van de verleidsters in Temptation Island. Ze werd al twee keer gevraagd om mee te doen, maar pas toen oma Clairette (64) voorstelde om eens mee te doen, hapte Yana toe. "Ze is jong, vrijgezel en mooi, waarom zou ze niet meedoen?"





Wie oma Clairette en kleindochter Yana samen ziet kan er niet naast kijken, ze zijn niet enkel twee handen op één buik, ze hebben ook hetzelfde uitbundige karakter. Nagelstyliste Yana is één van de 8 verleidsters in het nieuwe seizoen van Temptation Island, met de zegen van haar oma bij wie ze opgroeide in Oostende. "Ik werd al elk jaar gevraagd en zei zelf nee. Ik was er nog niet klaar voor. Oma zei ook altijd dat ik zot zou zijn om mee te doen. Dit jaar had ze zelf aangegeven of ik niet eens zou meedoen. Toen de vraag opnieuw gesteld werd heb ik daarom ja gezegd. Ik zou het anders gewoon weer afgewezen hebben, maar ik ben blij dat ik het eens kan meemaken", vertelt Yana. Ze heeft dan ook een duidelijk doel voor ogen. "Ik wil graag model worden. Ik heb nu al verschillende opdrachten en sponsors." Yana was al populair op sociale media, maar kreeg sinds de bekendmaking al zo'n 1.500 nieuwe volgers. Ook haar oma is ondertussen al bekend bij die volgers. "Ik neem continu foto's van ons samen en zo kennen ze haar ook al. Veel vrienden weten haar naam zelfs niet, ze zeggen ook gewoon omaatje." Clairette heeft zelf geen profielen op sociale media. "Dat is ook niet nodig, Yana vertelt me alles. Ik weet dat er nu al commentaren zijn, maar gelukkig meer positief dan negatief." De 22-jarige schone kan het allemaal relativeren.





"De negatieve commentaar komt meestal van die toetsenbordpiraten die gewoon oordelen op basis van mijn uiterlijk want ze kennen me totaal niet." Clairette is sowieso ook een bekende figuur in Oostende. "Ik werk al 18 jaar in de Matisse op het Mijnplein. Nog een jaar en dan stop ik er mee. Het is een zware job in de horeca, je moet het met hart en ziel doen, maar ik ben er voor geboren."





Verleiden

Yana leerde ook haar mannetje staan, zoals haar oma. "Ik heb altijd gezien hoe mijn oma zoveel gedaan heeft voor de mannen in haar leven en toch werd ze gekwetst. Wij hebben niemand nodig. Ik heb van haar geleerd om mijn eigen boontjes te doppen. Ik heb nog maar één lange relatie van 9 maanden gehad. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen waarvoor ik mijn vrijheid wil opgeven." Met verleiden is ze buiten Temptation Island eigenlijk niet echt bezig.





"Als ik uitga wil ik me vooral amuseren. Ik heb een tijdlang niet echt gedatet, maar nu weer wel. Eigenlijk zijn er weinig mannen die op mij durven afstappen. Ze denken ook altijd dat ik tien mannen aan elke hand heb, maar dat is niet zo. Er mogen er gerust meer komen", lacht Yana.





Nieuwe Pommeline

Met haar tatoeages en voorliefde voor plastische chirurgie wordt Yana nu al de nieuwe Pommeline genoemd, maar die vergelijking vindt Yana zelf niet leuk. "Ik ben gewoon Yana. We zijn ook volledig anders qua karakter en uiterlijk." Die tattoos heeft ze al sinds haar 15de en op haar 18de ging ze voor een borstvergroting. "Als er iets is dat je mooier kan maken en je kan het kopen, waarom niet? Ik ben er altijd al door gefascineerd geweest." Haar oma steunt haar volledig. "Ik vind haar tatoeages heel mooi. Zelf heb ik er geen." Als het van Yana afhangt zal dat weliswaar niet lang meer duren. "Ik ben haar aan het overtuigen om ook iets te plaatsen, het komt nog wel", knipoogt Yana. Op haar vinger staat ondermeer een C, die verwijst naar haar oma. "Ze is alles voor mij. Mijn beste vriendin, mijn ouders en mijn oma ineen. We voelen elkaar perfect aan omdat we ook al veel hebben meegemaakt samen."