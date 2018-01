"Ik dacht: moet ik zo aan mijn einde komen?" Valère (60) rijdt in dichte mist met auto in kanaal BART BOTERMAN

02u51 0 Bart Boterman Duikers van de brandweer en mensen van de takeldienst halen de auto uit het water aan de Bargestraat. Oostende "Het water stroomde binnen. Ik had mijn gordel zelfs nog om. Ik kon toch wegzwemmen, maar aan de kademuur was er niets om mij op te trekken." Valère (60) dacht gisteren even dat het met hem gedaan was. Maar een trucker bracht redding.

Valère Vansteene, werknemer bij DAB Vloot, was gisterenmorgen rond 7 uur op weg naar een scheepswerf in de Bargestraat in Oostende. Het straatje komt uit op het kanaal, maar buigt even daarvoor naar rechts af. "Het was stikdonker en door de dichte mist kon ik niets zien. Ik ben daar nog maar een paar keer langsgereden. Ik zocht de afslag naar rechts, maar voor ik het wist reed ik met mijn auto van de kade in het water", vertelt Valère. Zijn wagen, een Nissan Qashqai, zonk razendsnel. "Ik opende mijn deur , maar ik raakte er niet meteen niet uit omdat ik mijn gordel nog droeg. Het water stroomde naar binnen. Ik zag niets. Toen ik in het water lag, kreeg ik mijn veiligheidsschoenen en jas niet uit. Op dat moment denk je niet na, je handelt instinctief. Ik herinner me zelfs niet dat het koud was. Ik probeerde naar de kade te zwemmen, maar dat ging tergend traag, mijn kleren en schoenen waren veel te zwaar. Toen ik eindelijk de kademuur voelde, had ik niets om me op te trekken. Toen dacht ik voor een seconde: moet ik zo aan mijn einde komen? Maar toen zag ik een lichtje heen en weer schijnen", vertelt Valère.





Bart Boterman Valère Vansteene (60).

Lampje

Een vrachtwagenchauffeur die in de buurt stond geparkeerd had iets gezien of gehoord. "Hij was mij aan het zoeken met zijn lampje en riep dat ik moest volhouden. Daarna stak hij zijn benen uit. Na verschillende pogingen kon ik zijn laars grijpen. Intussen was mijn collega Marc ook te hulp gesneld, hij gooide een touw. Uiteindelijk zagen ze een laddertje tegen de kaaimuur en ben ik op eigen houtje naar boven kunnen klimmen. Ik kreeg een deken van mijn collega en de mensen van de firma Soetaert hebben me een droge overall, een kop koffie en een warme zitplaats in een werfkeet aangeboden."





Valère denkt dat hij zo'n tien minuten in het water lag. Hij werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar mocht een uur later al naar huis. "Ik was licht onderkoeld, met een temperatuur van 35 graden. Dokters vertelden me dat enkele minuten in water van 5 graden al fataal kan zijn. Als ik het licht van de zaklamp van de vrachtwagenchauffeur niet had gezien, had ik de moed misschien sneller opgegeven en was ik er nu niet meer. Toen ik het licht zag, wist ik dat het mijn redding zou zijn. Ik besef dat ik enorm veel geluk heb gehad en ben mijn collega Marc en de onbekende vrachtwagenchauffeur enorm dankbaar", besluit Valère, die volgende week 61 jaar wordt. Hij blijft nog tot maandag thuis.





Duikers van de brandweer van Oostende en takeldienst SOS Depannage hadden uren werk om de wagen, die zes meter diep en vijftien meter van de kade verwijderd lag, boven te halen. Pas tegen de middag was de klus geklaard.