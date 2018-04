"Ik ben gewoon thuis op het water" De stuurman van 'Oostende voor anker' over zijn afscheid en liefde voor de zee LEEN BELPAEME

28 april 2018

02u26 0 Oostende Oostende gaat van 10 tot 13 mei een laatste keer voor Anker met Hubert Rubbens (54) aan het roer. Na de eerste editie in 2000 lokt het evenement tegenwoordig met gemak 150.000 bezoekers en mogen we het gerust een begrip in West-Vlaanderen noemen. Een begrip dat met Rubbens een begrip verliest. Maar niet voor hij eerst nog even met ons peinzend terugblikt over de branding.

We ontmoeten Hubert aan de boeg van de Vindictive, op de Oostelijke Strekdam. Een overblijfsel van het schip dat hier honderd jaar geleden tot zinken gebracht werd om de Havengeul te blokkeren. Het is dit jaar ook het thema van Oostende Voor Anker (AVO). En met het ruisen van de golven op de achtergrond is het ook de ideale plaats voor een terugblik met een man die zijn hart verloor aan de zee.





Wat is nu eigenlijk jouw band met de zee?

"Het water is mijn tweede habitat. Ik ben al sinds mijn 6de gefascineerd door maritieme geschiedenis en ik wou sinds mijn 14de bij de marine gaan. Maar ik was te groot, en dus stuurden ze me naar de verkenningstanks. Blijkbaar was ik niet te groot om in een blikken doos te gaan zitten... Na zes maanden heb ik het nog eens geprobeerd, met een tip van mijn baas bij de marinekadetten op zak: mezelf een beetje 'kleiner maken'. Plots was ik 'slechts' 1,90 meter groot en mocht ik beginnen. Ik heb missies gedaan met de Westhinder en de Wandelaar (een lichtschip en een fregat, red.). Ik vond het jammer toen ik stopte met varen, omdat ik thuis ben op het water. Gelukkig kan je me er in mijn functie als woordvoerder van de marine nog vaak vinden - en ik zeil nog regelmatig."





Hoe ben je dan bij OVA terechtgekomen?

"Ik had een folder van het evenement gelezen en nam contact op met de organisatie. Ik wilde er een stand van de Vlootdagen optrekken - binnen de marine was ik voor dat evenement verantwoordelijk. De Antwerpse organisatie zocht evenwel nog iemand uit Oostende om te helpen en de vraag werd me gesteld. Ik heb hen dan eerst uitgenodigd op de Vlootdagen en drie dagen later zaten we samen op een terras. Toen ben ik mee op de boot gestapt."





En hoe is de volledige organisatie dan op jouw schouders beland?

"Ik had een vriend met een loodskotter (een soort loodsboot, red.), waarmee we naar maritieme evenementen trokken. Dat was ook het beste argument om anderen te overhalen om naar Oostende te komen. Later hebben we dan een vzw opgericht voor de vrijwilligers. We doen het nu al achttien jaar met dezelfde enthousiaste bende. Tegen de derde editie was de Antwerpse organisator vertrokken en sindsdien neem ik alle voorbereidingen tot twee weken voor het evenement op mij."





Hoeveel tijd neemt dat in beslag?

"Ik werk al negentien jaar aan een stuk acht maanden per jaar, en zo'n tachtig à negentig uur per week - als je mijn job bij de marine mee in rekening brengt. Je moet echt bezeten zijn om dit te doen. Gelukkig staat mijn bureau in de woonkamer. Dat heb ik ook altijd bewust zo gehouden. Mijn kinderen hebben me vaak achter mijn computer zien zitten, maar gelukkig was ik nooit ver weg."





Je lijkt altijd ontspannen. Gaat het echt zo vlot of ben je gewoon enorm stressbestendig?

"(lacht) Mijn geheim is dat ik 's ochtends tien kilometer ga lopen. Genoeg om even uit te waaien. Ik heb wel zenuwen, maar die probeer ik niet te tonen. En ik kan gelukkig ook rekenen op een goed team. OVA telt zeventig vrijwilligers en acht trekkers die elk verantwoordelijk zijn voor hun departement."





OVA is ondertussen een gevestigde waarde. Heeft het geholpen om extra aandacht te vestigen op ons varend erfgoed?

"Door zoveel historische schepen samen te brengen gaat het publiek er sneller bij stilstaan. Het is zoals Erfgoeddag. Als bezoekers een prachtig gebouw zien, beseffen ze ook dat het jammer zou zijn mocht dat verdwijnen."





En is het na al die jaren nog altijd uniek?

"We zijn het grootste maritieme evenement in een straal van driehonderd kilometer. Vaak is de insteek ook eerder toeristisch. Bij ons staat het maritiem erfgoed centraal - al hebben we daar in het verleden wel al commentaar op gekregen. Toch blijven we in de eerste plaats een evenement van Oostendenaars voor Oostendenaars. Al is natuurlijk iedereen welkom."





Wat ga je doen na deze editie?

"Ik was van plan om er volledig mee te stoppen. Maar op vraag van burgemeester Johan Vande Lanotte blijf ik betrokken als curator en zal ik instaan voor de schepen, de standjes en de muziek. Het is immers moeilijk om die contacten in die wereld te vervangen. Maar ik moet me niets meer aantrekken van het papierwerk en andere praktische zaken. De bedoeling is om vanaf volgend jaar elke vrijdagochtend een uurtje te vergaderen bij Toerisme Oostende. Zij zullen de rest van de organisatie overnemen."





Tot slot: zal dat lukken om alles uit handen te geven?

"Bij de Tall Ships Race in Antwerpen sta ik ook enkel in voor de schepen. In het begin had ik de neiging om me ook met de rest bezig te houden, maar ik weet nu dat ik me moet focussen op mijn taak."