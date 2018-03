"Ik ben géén klassieke nagelstyliste" NIKITA VAN DAMME (23) PAKT BELGISCHE TITEL 'NAIL ART' TIMMY VAN ASSCHE

15 maart 2018

02u46 0 Oostende Nikita Van Damme kroonde zich tot Belgisch kampioene 'nail art'. Vanuit haar atelier in de Alfons Pieterslaan lokt ze klanten van over heel het land. "Maar noem me geen gewone nagelstyliste", vertelt ze.

Het jaarlijks kampioenschap vindt plaats tijdens de beurs Estetika in Brussel, waar zo'n 35.000 bezoekers op afkomen. Er zijn 3 categorieën: beginners, gevorderden en internationaal - met deelnemers uit de Benelux. Nikita Van Damme won met 90,5 punten in de tweede categorie, en scoorde het hoogst van alle deelnemers. "En te denken dat ik bijna niet had deelgenomen", glundert ze. "Drie jaar geleden werd ik tweede. Vorig jaar struikelde ik over een verlengkabel, een half uur voor ik aan mijn wedstrijd begon. Ik had de gewrichtsbanden van mijn voet gescheurd en moest pijnstillers nemen. Omdat ik te veel trilde, kon ik geen perfect parcours afleggen. Toch werd ik ook toen tweede. Eerlijk, ik had schrik om nu deel te nemen. Ik had geen zin om wéér tweede te eindigen. Ik had me pas een dag voordien bedacht en ingeschreven."





Polkadot

Toch volgde Nikita geen opleiding tot styliste. "Ik zat in het kunstonderwijs, tekende en schilderde graag, en was altijd al creatief. Toen ik eens met mijn mama naar een styliste ging, dacht ik: 'dat wil ik ook proberen'. Ik was 16 jaar toen ik op kot voor het eerst nagels verzorgde. Eigenlijk wou ik film of architectuur studeren. Om die studies te betalen, kluste ik bij door nagels van vriendinnen te verzorgen. Maar van het een kwam het ander. Op mijn 18 jaar begon ik mijn eigen zaak in Brugge: Polkadots. Mensen noemen me ook 'Madame Polkadots', een knipoog naar mijn eerste ontwerpen met roodwitte bollen. Mijn ouders verklaarden me gek toen mijn eerste huurpand 2.000 euro per maand kostte. En kijk: klanten - van 16 tot 80 jaar - komen van heel België naar mijn atelier. Ik geef ook workshops, cursussen, en ben exclusieve verdeler in de Benelux van het merk Abalico. Mijn Instagramaccount @madamepolkadots telt zo'n 11.300 volgers, het tweede hoogste aantal van alle nagelstylistes in België."





"Architectuur"

In december 2017 verhuisde ze naar Oostende. Wat Nikita doet, is geen klassieke gelnagel leggen. "Onze stijl is extravagant, stoer. In het atelier In de Alfons Pieterslaan 84 moet je niet komen voor een simpel roos nageltje of wat vijlwerk. Ik ben geen gewone nagelstyliste. De basis is gel die acrylaat bevat, daarop werken we met glitters, folieprints of acrylverf. We kunnen echt 'crazy' ontwerpen aanbrengen, maar alles moet correct opgebouwd en afgewerkt zijn. Wie hier buitenkomt, zal geen afgebroken nagels hebben. Daarvoor ben ik te perfectionistisch. Noem het gerust architectuur op nagels." Info: www.polkadotsnagelstudio.be.