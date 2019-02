‘Ieders stem telt’ geeft zakdoeken met knoop in aan Oostendse gemeenteraadsleden Leen Belpaeme

25 februari 2019

19u31 0 Oostende Enkele vertegenwoordigers van het Oostendse middenveld hebben bij de start van de gemeenteraad in Oostende maandagavond actie gevoerd.

Ze wilden de raadsleden herinneren aan de belofte die gemaakt is in het bestuursakkoord om armoedebestrijding aan te pakken over de beleidsdomeinen heen. De raadsleden kregen dan ook toepasselijk een zakdoek overhandigd met een knoop in. ‘Ieders stem telt’ vraagt om armoedebestrijding hoog op de agenda te plaatsen en maximaal gebruik te maken van de hefbomen die het bestuur heeft om fundamentele armoedeproblemen in de stad te bestrijden. De gemeenteraad kreeg alvast nog eens het manifest overhandigd waarin het middenveld 35 concrete acties had gebundeld naar aanleiding van de verkiezingen in oktober.

