“Het strand was voor mij één grote speeltuin toen ik klein was” De mooiste plekjes van Oostende volgens Sandra Bekkari Leen Belpaeme

16 februari 2019

13u15 0 Oostende Sandra Bekkari hoeft weinig introductie. Lang voor ze Vlaanderen veroverde met haar open keuken en haar lekkere en gezonde gerechten, groeide ze op in Oostende in de branding van de zee. Voor het immer sympathieke tv-gezicht blijft Oostende en dan vooral de zee nog altijd een beetje thuiskomen.

Strand

“De grootste aantrekkingskracht in Oostende blijft voor mij de zee. Ik ben geboren en getogen in Oostende. De zee is nog altijd een beetje thuiskomen. Het strand was voor mij dan ook één grote speeltuin toen ik klein was. Ik vertrok dan met de fiets naar het strand en om er van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds door te brengen. Ik zie me nog bloemen verkopen en schelpen rapen. Je vindt dat zo normaal als kind en pas als je weg bent besef je hoe zalig dat het is.”

Passe vite

“Passe-vite is het favoriete lunchadres van mijn man Peter Craeymeersch. Als we dan eens samen gaan lunchen komen we hier vaak. Je kan hier lekker, gezond en snel iets eten. Het is echt een leuk lunchadresje. Ze koken er trouwens ook uit m’n Nooit meer diëten-boeken. Zo kan ik mijn eigen gerechten eens eten zonder zelf te koken.”

Nieuwstraat 10

059/51 39 13

Oosteroever

“Als we in Oostende zijn eten we af en toe iets in de jachtclub om dan de overzetboot te nemen naar de Oosteroever om te wandelen. Je kan er genieten van een prachtig zicht, maar het is er iets rustiger. Het is puur genieten zoals echte toeristen in eigen stad.”

Maria- hendrikapark

Ook het Maria-Hendrikapark is een speciale plek voor Sandra. “Vroeger deed ik aan atletiek bij Hermes en toen trainden we tijdens de winter vaak in het Maria Hendrikapark. Ik heb zowat mijn jeugd doorgebracht op die club met trainingen tijdens de week en wedstrijden in het weekend.”

Design oostende

“Hier loop ik graag eens binnen voor bijvoorbeeld een leuke kaars.” Je hebt een lifestyleshop in de schaduw van het Kursaal en een grote showroom in de Koninginnelaan. Ze verkopen hier designmeubelen en objecten. “De nieuwe zaak in de Koninginnelaan is echt prachtig.”

Showroom Koninginnelaan 52

Lifestyleshop: Kursaal-Westhelling

Pied de poule

Al ruim tien jaar is Pied de Poule het walhalla voor cool fashion chicks. Uitbaatster Lindsey Standaert gaat telkens op zoek naar eigentijdse labels die je niet overal tegenkomt. “Je vindt hier heel kleurrijk frivole zomerkleedjes maar ook gezellige dikke wintertruien. Ze hebben altijd een heel originele collectie.”

Van Iseghemlaan 88

pieddepoule@telenet.be

Kursaal

Het iconische gebouw met meer dan 2000 zitjes en met een schitterende akoestiek, waar je concerten mee kan maken met a.h.w. je neus op de zee is uniek voor de Kust. Laatst ging ik er naar het concert van The Human League : pure nostalgie.

www.kursaaloostende.be

Bistro Mathilda

“Bistro Mathilda is altijd gewoon top. Al van jong meisje ging ik naar Ocean voor versgepelde garnalen. Nadat de familie ook bistro Mathilda opende gingen we daar ook eten en het is altijd super in orde en vers.”

Leopold II Laan 1

059 51 06 70

info@bistromathilda.be