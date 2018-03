"Herman Schueremans zonder haaientanden" Iwein Scheer, stichter Paulusfeesten: 07 maart 2018

De vriendschap tussen Vaneessen en Iwein Scheer, stichter van de beroemde Paulusfeesten en uitbater van café De Kroeg, gaat al ruim veertig jaar terug in de tijd. "Leffingeleuren en Paulusfeesten hebben altijd met mekaar samengewerkt", weet Scheer. "Jan was de verbindingsman, motor en ziel van Leffingeleuren. Voor de eerste edities werden bijvoorbeeld tenten van de Paulusfeesten gebruikt. Jan was immer gemotiveerd en hij kon ook anderen goed enthousiasmeren. Zijn netwerk van contacten ging heel ver, net als zijn activiteiten in de brede regio. Ja, noem hem gerust de Herman Schueremans (organisator van Rock Werchter, nvdr.) van onze streek, maar dan zonder de haaientanden. Hij was een warme dromer." Lode Pauwels van De Zwerver schetst de vriendschap tussen Jan en Iwein. "Toen De Kroeg in 2014 haar vijftigste verjaardag vierde, wou Jan dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Hij bleef Iwein dankbaar voor de hulp en samenwerking voor Leffingeleuren. Daarom werd onder impuls van Jan het intieme Busket Square georganiseerd. Het is tekenend voor zijn menselijke warmte."





(TVA)