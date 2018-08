"Goud op je 24ste? Razend knap" OUDERS EMMA PLASSCHAERT APETROTS OP HUN WERELDKAMPIOENE TIMMY VAN ASSCHE

11 augustus 2018

02u41 0 Oostende Emma Plasschaert (24) kroonde zich in Denemarken tot wereldkampioen zeilen - als eerste Belgische ooit in de Laser Radial-klasse. Ouders Bart en Greet volgden de wedstrijd vanuit surfclub Outside en glimmen van trots. "Ze heeft zelfs de ervaren Nederlandse Marit Bouwmeester verslagen, ongelofelijk!", jubelen ze.

Bart Plasschaert, cultuurschepen (CD&V), en Greet Mees, directeur in het Onze-Lieve-Vrouwecollege, kunnen hun fierheid niet verwoorden. Ze volgden de spannende slotrace op tv in surfclub Outside, waar Emma voor het eerst ging zeilen.





"Uiteraard zijn we ontzettend trots", vertellen Bart en Greet. "Als je ziet dat Emma als 24-jarige de ervaren Nederlandse Marit Bouwmeester (Europees, olympisch en tot voor kort wereldkampioen, red.) klopt, kan je alleen maar fier zijn. Een zeiler bereikt pas zijn piek tussen de 26 en 30 jaar. Het is razend knap wat Emma nu doet. Ze zeilt al een heel seizoen goed: derde op het Europees kampioenschap en winst in de wereldbekerfinale. Hadden we deze titel verwacht? Alle puzzelstukjes moeten samen vallen. Zeilen is een enorm fysieke sport. Je doet constant als het ware sit-ups op de rand van de boot en je moet beschikken over stevige been- en armspieren. Maar je moet er ook met het 'kopje' bij zijn: de wind, stroming en golven spelen een grote rol."





Familiefeest

"Emma was zes jaar toen ik haar voor het eerst meenam naar de club", vervolgt Bart, die twintig jaar lang voorzitter was van watersportclub Inside-Outside. "Op haar vijftiende begon ze de sport heel serieus te nemen. We hebben haar altijd gesteund. Samen met nog vier andere ouders reden we om beurten elk weekend naar een wedstrijd. Wie hogerop wil geraken, moet ook in het buitenland zeilen. Onze vakanties stemden we dan ook af op Emma, in samenspraak met onze andere dochters Lise (30) en Katrien (31) - die ook gezeild hebben. We trokken naar Nederland, Frankrijk, Italië en Spanje voor stages en wedstrijden." Emma studeert nog voor industrieel ingenieur, maar geeft de sport even voorrang. "Tijdens het wereldkampioenschap werden al de tickets uitgedeeld voor de Olympische Spelen van 2020. Dat ze nu goud pakte, neemt al veel druk weg." Zeilen is, in tegenstelling tot pakweg voetbal, geen sport waar je rijk van wordt. Plasschaert zoekt constant sponsors. Ze trok eigenhandig met de auto, zeilboot en haar materiaal naar Denemarken. "Het gaat niet om geld verdienen. Zeilen is zo'n ingewikkelde sport dat Emma's planning- en concentratievermogen zeer groot is. Dat neemt ze mee in alles wat ze later doet." Leuk detail: haar Australische vriend Matthew Wearn (22) werd tweede op het wereldkampioenschap. Zijn ouders, Brad en Karen, volgden de wedstrijd mee in Oostende. Pas maandag is Emma terug en volgt een familiefeest. "Het is de eerste keer dit jaar dat we met het hele gezin samen zijn. Dinsdag vertrekt Emma al opnieuw voor twee maanden naar Japan en Australië voor stages en wedstrijden."