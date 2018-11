"Goed dat dit tijdelijke vangnet bestaat" SCHEPENEN NEMEN AFSCHEID NA JARENLANGE POLITIEKE CARRIÈRE LEEN BELPAEME TIMMY VAN ASSCHE

24 november 2018

02u26 0 Oostende Vandaag komen we te weten wie de komende zes jaar het gezicht zal zijn van het stadsbestuur van Oostende. Dit betekent ook het afscheid van enkele sp.a schepenen met een jarenlange politieke carrière. Johan Vande Lanotte laat nog niet in zijn kaarten kijken hoe zijn toekomst eruitziet, maar schepenen Tom Germonpré en Arne Deblauwe zijn al volop aan het uitkijken naar een nieuwe job. Franky De Block neemt afscheid van de politiek.

Een nieuw bestuur betekent voor enkele sp.a-schepenen niet enkel een verhuis naar de oppositiebanken, maar ook een zoektocht naar een nieuwe job. De meeste zijn immers al jarenlang voltijds schepen. Tom Germonpré (45) zit al 24 jaar in de politiek. "Toen ik 21 jaar was, raakte ik verkozen als gemeenteraadslid. Zeventien jaar lang was ik schepen, maar straks loopt mijn schepenmandaat af. Ik moet dus op zoek naar een job, maar blijf in de toekomst zetelen in de gemeenteraad."





Sollicitaties

Ook Arne Deblauwe (38) is hetzelfde lot beschoren en moet na acht jaar als schepen op zoek naar werk. "In 2000 nam ik voor het eerst deel aan de kiesstrijd. Als 20-jarige zetelde ik in de gemeenteraad en vervolgens als fractieleider en schepen. Intussen heb ik al sollicitaties lopen."





Nancy Bourgoignie kan als statutair ambtenaar bij de gemeente Bredene terugkeren naar haar oude job. "Ik ben dankbaar voor al die jaren dat ik aan politiek kon doen. Je weet dat zoiets eindig is. Ik heb veel mensen leren kennen in mijn 18 jaar als schepen en ik kijk daar zonder rancune op terug. Nu begin ik terug aan een nieuwe uitdaging. Ik weet nog niet wanneer ik precies zal starten." Bourgoignie weet nog niet of ze zal zetelen in de gemeenteraad. "Ik ga nu eerst nog blijven werken tot de laatste dag. Ik blijf me ook in de toekomst engageren voor mijn stad, of dat nu in de gemeenteraad is of niet."





De uitredende schepenen hebben gedurende één jaar nog recht op een zogenoemde uittredingsvergoeding. Per jaar dat ze schepen waren, krijgen ze één maand van hun schepenwedde uitbetaald met een maximum van twaalf maanden. Indien een gewezen mandataris als werknemer aan de slag gaat, vervalt de vergoeding.





"Aanleiding voor een lokale uittredingsvergoeding is dat mensen vaak buiten hun wil om geen mandaat meer hebben. Bovendien geven tal van uitvoerende mandatarissen hun job op voor de politiek en is het niet zo evident om nadien meteen aan de slag te kunnen. Het is dus goed dat dit tijdelijke vangnet bestaat", laat de VVSG weten.





Reizen

Voor veel oudgedienden bij de sp.a betekent de oppositiekuur het einde van een politieke carrière. Franky De Block (67) werkt zijn laatste weken af als provinciaal gedeputeerde en stopt daarna met de politiek.





"Ik was achttien jaar OCMW-voorzitter en vervolgens zes jaar gedeputeerde. Niemand is perfect, maar ik denk dat ik samen met boegbeelden als Jean Vandecasteele, Johan Vande Lanotte en Raymonde Declercq prachtige dingen realiseerde. Kijk naar de tien dienstencentra, woonzorgcentrum Lacourt of tehuis De Brem. Politiek voeren doe je voor de mensen."





Jonge garde

"Het is nu tijd voor de dingen waar ik vroeger onvoldoende tijd voor had, zoals reizen bijvoorbeeld. Maar ik blijf de jonge garde socialisten steunen, met raad en daad. Het is tijd voor een nieuwe lichting om op te staan. Toch ben ik bezorgd om de toekomst van Oostende. Vier partijen, waarvan de basis mijlenver uiteen liggen, proberen samen te werken. Ik vrees een stilstand, zoals eind jaren tachtig en begin jaren negentig." Het is nog niet bekend wat Jean Vandecasteele of Johan Vande Lanotte zullen doen.





Begin december zal de partij meer informatie geven over hun toekomst in Oostende.