"Gevolgen zijn er nog steeds" VZW TSJERNOBYLKINDEREN BRENGT STRIPBOEK UIT OM RAMP TE HERDENKEN TIMMY VAN ASSCHE

12 maart 2018

02u34 0 Oostende De vzw Tsjernobylkinderen wil de kernramp van 1986 terug onder de aandacht brengen met een strip. Marc Verhaegen, gewezen tekenaar van Suske en Wiske, neemt de tekenpen op. Het verhaal is dertig jaar na datum nog steeds actueel. "Want ook nu zijn de gevolgen van de ramp nog aanwezig", aldus de tekenaar. De opbrengst van het stripboek gaat naar humanitaire projecten in Wit-Rusland.

Op 26 april 1986 ontplofte een kernreactor in de Noord-Oekraïense stad Tsjernobyl. Rechtstreeks en onrechtstreeks zouden zo'n 200.000 mensen zijn overleden als gevolg van de vrijgekomen giftige stoffen. Vooral de grensstreek van Wit-Rusland werd zwaar getroffen, omdat de giftige partikels door de wind vooral daar terechtkwamen. De vzw Tsjernobylkinderen wil de meest schadelijke kernramp uit de geschiedenis terug onder de aandacht brengen.





"Iedereen herkent het woord 'Tsjernobyl, maar wie weet nog wat er precies is gebeurd?", vraagt Rik Demonie van de vzw zich af. "Meer dan dertig jaar na de kernramp zijn de gevolgen nog steeds aanwezig. Na 1986 is het duidelijk dat de impact van een kernramp ongelooflijk groot is. Daarom is het belangrijk om, meer dan dertig jaar later, terug interesse op te wekken voor deze belangrijke gebeurtenis. We beslisten met onze vzw en werkgroep BelBel.eu om een stripverhaal over Tsjernobyl te maken. Het is een ideaal forum voor jong en oud om een maatschappelijk thema terug onder de aandacht te brengen."





Senne en Sanne

Tekenaar van dienst is Marc Verhaegen. Tussen 1987 en 2005 was hij de tekenaar van Suske en Wiske. Sinds 2005 verzorgt hij de reeks Senne en Sanne, die in deze nieuwe Tsjernobylstrip te zien zullen zijn. "Verhaegen tekende eerder al strips rond maatschappelijke thema's, zoals de islam of de Tweede Wereldoorlog. Behalve een puntgaaf artiest is hij ook sociaal begaan. We willen geen puur historische strip brengen. Personages Senne en Sanne maken kennis met de Wit-Russische kinderen Olga en Sergei. Hun opa kwam als brandweerman om het leven tijdens de kernramp. Nu trekt het viertal samen op avontuur. Ze keren ze zelfs terug in de tijd om de ware toedracht van de feiten te achterhalen. Het verhaal zal zich deels in Oostende afspelen - we denken aan passages bij de Mercator, de Sint-Petrus- en Pauluskerk en skeelerpiste in Zandvoorde - en Tsjernobyl. Met de strip willen we toch vooral informeren." Opvallend: de release van de strip is voorzien voor 26 april 2020. "We moeten onszelf en de auteur de tijd gunnen om dit zowel financieel als inhoudelijk klaar te krijgen", duidt Rik. "Dit is een gigantisch project, maar we rekenen op de steun van het grote publiek. De strip wordt op 550 exemplaren gedrukt als hardcover, maar de voorverkoop start nu al. Er zijn formules van 18 tot 35 euro." De opbrengst gaat integraal naar humanitaire projecten in Wit-Rusland.





Alle info: www.tsjernobylstripverhaal.be.