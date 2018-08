"Geslaagde projecten geven me warm gevoel" BARBARA RAES BLIKT TERUG OP GESLAAGDE EDITIE VAN THEATER AAN ZEE LEEN BELPAEME

04 augustus 2018

02u46 0 Oostende Vandaag gaat Theater aan Zee zijn laatste dag in. Voor het festival opnieuw de tenten afbreekt blikken we nog even terug op een geslaagde editie van het kunstenfestival met curator Barbara Raes. Niet alleen werden er 60.000 tickets verkocht, maar er werden ook enkele unieke voorstellingen gebracht.

TAZ verkocht dit jaar 12 procent meer tickets dan in 2017. Er waren 150.000 bezoekers voor 722 voorstellingen en een zaalbezetting van meer dan 90 procent. Dat zijn mooie cijfers en ook curator Barbara Raes blikt tevreden terug. "Theater aan zee is een hefboom geweest om mijn missie te delen." Ze is zelf afkomstig uit Oostende en kwam door TAZ terug naar haar roots voor ze straks naar Lillo verhuist. Raes werkt in haar werkplaats 'Beyond the spoken' rituelen uit voor niet-erkend verlies. In het programma was er dit jaar daarom heel wat aandacht voor de dood en het leven, maar even goed voor leven in het nu. Een van de meest bijzondere projecten op TAZ was zelfs niet toegankelijk voor publiek. Elke avond overnachtte er één kind op de Hendrik Baelskaai en werd het 's morgens vroeg uitgenodigd door de Zonneprinses om de zon op te zingen. Barbara ontwikkelde het ritueel voor kinderen die iemand of iets verloren hebben. "Het was bijzonder zwaar omdat er heel wat onverwachte factoren waren die we zelf niet in de hand hadden, zoals de sluizen die niet opengingen of de boot die in panne lag, maar als je ziet dat er enkele mensen vroeg opgestaan zijn om een kind toe te wuiven dat geeft dat een warm gevoel dat het geslaagd is. Je vertelt uiteindelijk een mythe waar het publiek geen deel van uitmaakt."





Taboes

Bij de Rechtszaak tegen de dood zal er pas vandaag een uitspraak volgen. "Het is eigenlijk best spannend. De complexiteit van de zaak maakte het enorm boeiend. Hoe meer getuigen er kwamen en hoe meer vragen de advocaten stelden, hoe ingewikkelder het werd. Het proces maakte het thema van de dood licht, maar tegelijkertijd zag je tranen in de ogen van mensen. Kunstenaars zijn goed in het doorbreken van taboes. Ze hebben de taal om de dood in het midden van het leven te brengen."





In 'Waar we ook zijn' werden Laura van Dolron en Steve Aernouts drie middagen op een andere plaats afgezet en daar maakten ze een instantvoorstelling. "Ik heb haar onder meer meegenomen naar de Koninklijke Villa, de Sikh tempel en De Brem. Die laatste was de meest geslaagde voorstelling. Het werd een echt theaterfeest."





Hoe neemt Barbara nu zelf afscheid van Theater aan Zee? "Ik begin nu onmiddellijk te verhuizen naar Lillo, het bijna uitgestorven dorp ten noorden van de Schelde. De beste manier om dit allemaal te verwerken is door nu bezig te zijn met je handen. Deze verhuis voelt als een logische verder zetting van het verhaal. Het is niet voor 60.000 mensen, maar voor de 36 inwoners die er wonen. Dat wordt ongetwijfeld een aanpassing."