‘Gele hesjes’ voeren zaterdag actie bij Dikke Mathille Timmy Van Assche

10 december 2018

15u19 4 Oostende Voor de tweede keer zullen ‘gele hesjes’ actie voeren in Oostende. Dit keer zullen ze postvatten nabij Dikke Mathille, op het kruispunt van de Karel Janssens- en Leopold II-laan.

Vorige week zaterdag voerden de gele hesjes actie aan de Kennedyrotonde. Bij het binnenrijden van Oostende sloten ze toen een rijstrook af, met fikse vertragingen tot gevolg. De actie, die grotendeels probleemloos verliep, werd even opgeschrikt toen een automobilist twee actievoerders aanreed, maar er vielen geen gewonden. Komende zaterdag vanaf 16 uur zullen de actievoerders de zone rond het bekende beeld Dikke Mathille bezetten, zo kondigen ze aan op Facebook.

“Nadien gaan we iets drinken op de kerstmarkt om de middenstand te steunen”, voegen ze er fijntjes aan toe. De initiatiefnemers verzetten zich “tegen hoge energieprijzen, armoede en onrechtvaardige belastingen”. Ze voegen er ook Oostendse actiepunten aan toe, zoals “geen nieuwe belastingen, gratis openbaar vervoer, sterker sociaal beleid en meer werk in eigen stad”.

Carlo Smits van de lokale politie bevestigt dat de politie op de hoogte is van de actie en aanwezig zal zijn om een oogje in het zeil te houden. Wie zaterdagmiddag in het stadscentrum moet zijn met de wagen, houdt maar beter rekening met verkeershinder.