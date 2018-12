‘Gele hesjes’ blokkeren Kennedy-rotonde in Oostende: bestuurder verliest geduld en rijdt actievoerder omver Filterblokkade Kennedy-rondpunt zorgt voor fikse vertraging Timmy Van Assche

01 december 2018

15u23 6 Oostende Tijdens de aangekondigde filterblokkade aan het Kennedy-rondpunt in Oostende zijn twee ‘gele hesjes’ aangereden. Het voorval gebeurde om 14.30 uur. Een automobilist die uit het binnenland kwam aangereden, was het aanschuiven meer dan moe. Toen hij de afrit naar Bredene wou nemen, verhinderden een handvol actievoerders de doorgang. De bestuurder kreeg het danig op de heupen, reed door en raakte een manifestant.

Actievoerders die even verderop stonden, snelden naar de plaats van het ongeluk en sloten de wagen in. Daarop stapte de passagier - een oudere dame - gillend uit de wagen. De bestuurder reed echter opnieuw door en raakte daarbij een tweede actievoerder. De wagen reed vervolgens door in de richting van Bredene.

Uiteindelijk liep geen van beide actievoerders zware verwondingen op, enkel een blauwe plek en kleine hoofdwonde. Merkwaardig genoeg legden de passagier, die zwaar onder de indruk was, en de actievoerders het bij. “Ik was zo bang van de omstandigheden dat ik snel uit de wagen stapte”, trilde de vrouw. “Mijn man heeft nochtans geen slechte intenties.” De actievoerders reikten de dame een warme jas aan en trachtten haar te kalmeren. “Als je zo’n actie voert waarbij je auto’s tegenhoudt, dan weet je dat zoiets wel kan gebeuren. Ik heb nu wel een blauwe plek, maar het had ook erger kunnen zijn. We laten het hier ook bij, ik ga geen klacht indienen”, bleef een van de actievoerders rustig. De politie stelde evenwel een pv op.

De filterblokkade aan het Kennedy-rondpunt werd afgelopen week aangekondigd op sociale media. In totaal tekenden zo’n dertig manifestanten present. Wie uit het binnenland kwam aangereden, moest inschuiven naar een enkele rijstrook om het rondpunt op te kunnen rijden. Automobilisten moesten tot wel een half uur aanschuiven. De reacties op de blokkade waren gemengd: sommige bestuurders claxonneerden en staken hun duim omhoog, andere waren misnoegd over de lange wachttijd. Op de dubbele aanrijding na verliep de betoging vreedzaam. De gele hesjes kaarten onder meer de hoge brandstofprijzen aan, (kans)armoede en lage lonen aan.