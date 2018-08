"Geld is voor looppiste in revalidatiecentrum" APOTHEKER HOUDT BENEFIET VOOR UZ GENT NA BEENAMPUTATIE LEEN BELPAEME

02 augustus 2018

02u46 0 Oostende Oostendenaars Hendrik Deneckere (46) en Jeroen Stubbe (47) organiseren 'Swim to run again' voor het goede doel. Op zaterdag 25 augustus zwemmen ze samen 17.000 meter in de Damse vaart voor het aanleggen van een looppiste in het revalidatiecentrum UZ Gent, waar Hendrik na zijn beenamputatie succesvol revalideerde.

Het is niet de eerste keer dat Hendrik en Jeroen samen een uitdaging aangaan om het goede doel te steunen. In 2015 haalden ze 20.000 euro op voor 'Kom op tegen Kanker' toen twee vriendinnen borstkanker kregen en het jaar daarop steunden ze de acties tegen kinderreuma. Deze actie is weliswaar bijzonder omdat Hendrik Deneckere sindsdien een beenamputatie achter de rug heeft. Hij wil graag het UZ Gent steunen waar hij zelf revalideerde. "Ik had 25 jaar geleden botkanker. De voorbije jaren moest ik al met krukken lopen door een infectie. In januari 2017 zat er niets anders op dan een amputatie van het been. Ik dacht dat ik niet meer zou kunnen sporten", vertelt Hendrik. De vrienden zwemmen al samen sinds 2014. "Ik deed voordien aan triatlon en Hendrik zwom nu en dan een keer. In 2014 zijn we samen beginnen trainen en nooit meer gestopt", vertelt huisarts en goede vriend Jeroen Stubbe.





Zwemmen in Ibiza

Na de operatie zijn Hendrik en Jeroen naar Ibiza getrokken om te zwemmen. "Het was een motivatie om te revalideren en omdat het goed meeviel, hebben we beslist om opnieuw een actie te doen", zegt apotheker Hendrik. Het goede doel lag voor de hand. "We willen een budget ophalen waarmee het UZ Gent een atletiekpiste kan aanleggen. Op die manier wil ik graag mijn dankbaarheid tonen voor de goede zorgen die ik toen gekregen heb. Ik heb er zes maanden gerevalideerd. De patiënten die hier terecht komen hebben heel veel meegemaakt en moeten een lange weg afleggen. Ze worden enorm professioneel begeleid. Er staat een hele équipe klaar om je te helpen: van kiné tot psychologen." Hendrik wil met deze actie ook tonen dat het leven niet stopt na een amputatie. "Ik wou voordien zo lang mogelijk mijn been behouden ook al kon ik er niets meer mee doen. Ik dacht dat dit allemaal zou stoppen, maar ik kan opnieuw alles doen."





Sporten na amputatie kàn

Er is dan ook bewust gekozen om opnieuw te sporten voor het goede doel. "Sporten is revalideren en door te sporten voel je je ook beter. Hendrik is nog altijd de betere zwemmer van ons beide, ook met één been", vult Jeroen aan.





De looppiste van 15.000 euro wordt een mooie aanvulling voor het UZ. "Op het einde van de revalidatie, als je opnieuw kunt stappen met een prothese, kan door het aanleggen van die looppiste een nieuwe grens verlegd worden, namelijk het zetten van je eerste 'looppasjes', wat het stappen zeker ten goede komt." Momenteel is er al 10.000 euro opgehaald. "Mensen kunnen ons steunen per meter. We hebben daarvoor spaarpotjes staan, maar mensen kunnen ook geld storten."





Jeroen zal 10 kilometer zwemmen en Hendrik 7 kilometer in de Damse Vaart. Supporters zullen de volledige tocht kunnen volgen, te voet of met de fiets. Alle info over de actie en hoe je kan steunen via https:// www.facebook.com /events/176437153012260/