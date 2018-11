"Geen dikke, dan toch vrolijke vrienden" NIEUWE COALITIEPARTNERS STELLEN BESTUURSAKKOORD VOOR LEEN BELPAEME

22 november 2018

02u23 0 Oostende Van de weigerachtige houding van Groen was gisteren niets meer te merken. De lijsttrekkers van CD&V, Open Vld, Groen en N-VA stelden glunderend het bestuursakkoord voor waarover ze 60 uur hadden onderhandeld. "Ik zeg niet dat we nu dikke vrienden zijn, maar toch zeker vrolijke vrienden", aldus Bart Tommelein (Open Vld).

"Het waren dikwijls luidruchtige gesprekken", blikt Bart Tommelein (Open Vld) terug. "Mijn ervaring als scoutsleider is goed van pas gekomen. We hebben af en toe bijna rond het kampvuur gezeten om dichter bij elkaar te komen. En dat is gelukt. Ik zou niet zeggen dat we nu dikke vrienden zijn, maar alleszins toch vrolijke vrienden", waren de inleidende woorden van Tommelein, die bezegeld werden met een Kumbaya van Wouter De Vriendt (Groen). Er werd gelachen en wat heen en weer geplaagd. Het is duidelijk: de sfeer zit goed tussen de vier coalitiepartners. Ze staan te popelen om er in te vliegen. Wie welk postje krijgt, hielden de vier partijen gisteren nog netjes voor zichzelf. Ook over de bevoegdheden werd nog niets gelost. Bij de bespreking van het bestuursakkoord werden de onderwerpen zelfs met opzet in willekeurige volgorde toegelicht.





Grote uitdaging

Maar Bart Tommelein heeft er zoals altijd heel veel vertrouwen in. "Het is de eerste keer dat er vier partijen samen besturen in Oostende. Er is lang met twee en daarna met drie bestuurd. De mensen die denken dat het moeilijker zal gaan met vier, kan ik tegenspreken. Ik heb al vaak een coördinerende rol op mij genomen en ook nu heb ik de ambitie om mensen goed te laten samenwerken en hun ding te laten doen met als doel onze stad hoger te tillen. Dit is een uitdagend bestuursakkoord. Ik hoop dat we alle punten in zes jaar kunnen uitvoeren, maar het wordt een enorme uitdaging. We zullen al veel in beweging kunnen zetten", aldus de toekomstige burgemeester.





Goede afspraken

Ook politicoloog Herwig Reynaert heeft geen problemen met een bestuur van vier partijen. "De vier zullen heel duidelijk moeten aangeven wat ze concreet willen doen. Goede afspraken maken goede vrienden, zodat je achteraf nooit moet merken dat het water te diep wordt. Er is al masseerwerk nodig geweest om Groen met N-VA samen te krijgen, maar dat betekent niet dat je geen akkoord kan sluiten en een goede legislatuur tegemoet gaat. Er lagen bovendien geen andere opties op tafel omdat Bart Tommelein niet met de Stadslijst wilde samenwerken. Elke partij zal in 2024 moeten kunnen aantonen aan hun achterban dat ze bepaalde punten uit hun programma konden realiseren. Wouter De Vriendt heeft een bocht gemaakt, maar hij moest zijn politieke verantwoordelijkheid nemen. Je kan hem niet veel verwijten. Ik vermoed ook niet dat dit veel invloed zal hebben op de verkiezingen in mei. Het is nog zes maanden en er kan in die tijd nog veel gebeuren", zegt Reynaert.





Cumul of geen cumul?

De leden van de partijen keurden het akkoord dinsdagavond al goed. Bij CD&V, N-VA en Open Vld werd het akkoord unaniem goedgekeurd. Bij Groen stemde 90 procent voor, terwijl 10 procent zich onthield. De goede sfeer leidde zelfs al tot een toegeving. Toen Johan Vande Lanotte (sp.a) deze legislatuur burgemeester werd en ook nog even parlementslid wilde blijven, zei Wouter De Vriendt dat Oostende een voltijdse burgemeester verdient. Bart Tommelein is nu niettemin van plan om de lijst in West-Vlaanderen te trekken voor de Vlaamse verkiezingen en wil graag zetelen in het Vlaams parlement. "Bij Groen is er een cumulverbod, maar als Bart dat wil doen, dan is dat een interne partijaangelegenheid. Hij is alvast enthousiast en hij weet dat er veel werk op de plank ligt in Oostende", zegt De Vriendt.