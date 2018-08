"Geen bootjesverhuur, maar stad heeft gelijk" 04 augustus 2018

02u35 0 Oostende De vijvers in het Maria Hendrikapark blijven voorlopig dicht nadat er donderdag botulisme werd vastgesteld in het water en er blauwalgen waren waargenomen, het gevolg van de aanhoudende droogte.

Daardoor zit er te veel zuurstof in het water en sterven vissen en eenden. De stad vaardigde onder andere een visverbod uit. Verder moeten ook de pedalo's en plezierbootjes van restaurant en recreatiedomein Koninginnehof aan wal blijven. "De bootjes mogen al twee dagen niet meer uitvaren", zegt uitbater Ivan De Brabander. "Fijn is dat niet, want dagelijks betalen toch zestig klanten voor een plezierritje. Dat is elke dag een verlies van honderden euro's. Maar de stad heeft gelijk dat het geen risico wil nemen. Veiligheid voor alles en als er mogelijk een risico is op het water is dat er ook voor mijn klanten. Mogelijk mag de vijver dit weekend weer open", besluit Ivan.





De waterstalen worden onderzocht door een laboratorium en na die analyse wordt een verdere beslissing genomen. (JHM)