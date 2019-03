“Geef Oostende een Lucyplein om twee volkszangeressen te eren” Leen Belpaeme

25 maart 2019

22u16 0 Oostende Raadslid Vanessa Vens (sp.a-stadsmakers) hield tijdens de gemeenteraad een vurig betoog om een Lucyplein te vernoemen naar twee Oostendse zangeressen Lucy Monti en Lucy Loes. Enig probleem, er is nog geen straat of plein.

‘Ik juich toe dat je bent ingegaan op het voorstel van Sofie Lemaire om meer straten of pleinen naar vrouwen te vernoemen. Gezien het gebrek aan nieuwe straten en vraag ik om je punt in het bestuursakkoord om het Leopoldpark met de Grote Post te verbinden hieraan te koppelen. Mijn voorstel bestaat er in om op die plaats twee vrouwen te eren. We maken een Lucyplein zodat we Lucy Loes en Lucy Monti altijd zullen blijven herinneren. Dit zijn twee grote Oostendse dames, 2 volksfiguren, 2 zangeressen en elkaars nichten. Zij zongen samen de longen uit hun lijf en vertolkten de Oostendse vissersliederen voor verschillende generaties met liefde en grote verve. Op dat plein zal hun muziek kunnen voortleven. Lucy Loes en Lucy Monti maken deel uit van het Oostendse DNA en onze collectieve culturele geschiedenis”, lichtte Vens toe. Het sappig betoog kon verantwoordelijk schepen Björn Anseeuw weliswaar niet bekoren. “Ik kan de procedure nog niet opstarten omdat er nog geen straat of plein naar hen kan vernoemen”, antwoordde de schepen kort.