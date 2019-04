‘Friet de Mer’ wil beste frituur van Oostende worden: “Onze droom gaat in vervulling” Timmy Van Assche

09 april 2019

16u32 0 Oostende Op de hoek van de Mariakerkelaan en Smedenstraat opende de nieuwste frituur van de stad haar deuren. ‘Friet de Mer’ pakt uit met onder meer huisgemaakte burgers. “We hebben lang gezocht naar een pand, maar nu gaat onze droom in vervulling”, zeggen uitbaters Gregory Declercq (35) en Jim Nys (37).

Oostende lijkt storm te lopen voor de nieuwste frituur van de stad. “We zijn nog maar pas open en het is al alle dagen volle bak geweest: op piekmomenten stonden de klanten tot op het voetpad. Dit hadden we nooit gedacht”, vertellen Greg en Jim. Nochtans waren beide heren lang op zoek naar een geschikt pand. “Het was een moeilijke zoektocht die vorige zomer startte, maar we denken het beste pand gevonden te hebben. Voor ons is deze zaak een droom die uitkomt.” Terwijl Gregory zestien jaar lang dans- en fitnessinstructeur was bij Fizix, Jims en Gevada, bouwde Jim veel ervaring op in de retail- en horecasector. Vroeger was hier een kruidenier gevestigd en nog niet zo lang geleden een pitashop. De zaak is mooi ingericht, met leuke houten elementen en hippe verlichting.

Gezonde burgers

Maar je komt er natuurlijk voor het eten. Specialiteit van het huis zijn de verse en huisgemaakte hamburgers met een knapperig broodje. “Ook het stoofvlees en de saus maken we volledig zelf. We hebben flink wat workshops en kooklessen gevolgd om tot de perfecte smaak te komen”, knipoogt het duo. Wel opvallend dat een voormalig fitnessinstructeur plots aan de frietketel staat. “We hebben ook gezonde burgers, hoor. Neem nu onze ‘Italian burger’, met pesto en zongedroogde tomaatjes. Maar ja, frieten blijven frieten, hé”, lacht Greg. “Het komt erop neer om een gezond evenwicht te vinden tussen sport en lekker eten.” Er staan zo’n tien lekkere burger op de kaart. Wie geen vlees of vis wil, kan ook opteren voor een vegetarische burger. De zaak is open van woensdag tot en met maandag van 11.30 tot 13.30 en van 17.30 tot 22 uur. Op zondag is Friet de Mer ’s avonds open.