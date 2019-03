‘Fré de Coiffeur’ is nieuwe kapperszaak en barbier in Oostende: “Wie moet wachten, kan zelf een plaat opleggen”



Timmy Van Assche

04 maart 2019

17u23 0 Oostende In de Zandvoordestraat 25 in Oostende opent Frederik Sanders (37) zijn nieuwe kapperszaak en barbier. “Klanten kunnen hier voor meer terecht dan zomaar een knipbeurt.”

Kapper Frederik heeft maar liefst twintig jaar ervaring in de vingers, maar nu pas opent hij zijn eigen zaak. “Ik speelde al een tijdje met het idee om zelfstandig te starten, maar het was mijn vriendin die me het laatste zetje gaf. Dit is best wel een grote overwinning voor mezelf en een droom die uitkomt”, glundert de ondernemer. “In afwachting van de opening in de Zandvoordestraat ontving ik zowat anderhalf jaar lang klanten in onze living. Nu is iedereen welkom in mijn gloednieuwe zaak.”

Voor de naam van het kapsalon heeft hij niet lang moeten nadenken. “Al mijn vrienden noemen met ‘Fré’, dus besloot ik het ook simpel te houden: Fré De Coiffeur. Je moet het dus echt niet ver zoeken. Qua interieur ging ik vol voor een industriële look, maar we zijn geen typische kapperszaak of barbier. Heren en kinderen kunnen hier terecht voor een frisse, leuke en hippe snit.”

Platendraaier

En de zaak heeft enkele leuke extra’s. “Wie even op zijn beurt moet wachten, kan nippen aan een pintje, Duvel of frisdrank. En je mag zelfs je eigen vinyl kiezen en opleggen op de platendraaier. Kortom: je kan hier voor meer dan zomaar een knipbeurt terecht.” Fré De Coiffeur is open van dinsdag tot en met zaterdag.

Een afspraak maken kan via 059/280.150 en binnenkort via www.fredecoiffeur.be. Meer info via Facebook.