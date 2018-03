'Foute après ski' op KVO 16 maart 2018

KV Oostende en haar sponsors organiseren vandaag een opmerkelijke fuif: 'De foute après ski party'. In de Versluys Arena en haar spektakelzaal staan vanaf 21 uur optredens gepland van onder meer DiMaro en Yves Seghers. De toegang bedraagt 7 euro, KVO-abonnees betalen 5 euro. Een consumptie en 'foute hotdog' zijn in de prijs inbegrepen.





Tickets zijn verkrijgbaar via de fanshop van KVO in de Van Tyghemlaan, events@kvo.be of 0492/25.90.90. (TVA)