"Fife is de Rolls-Royce van de zee" KLASSIEKE ZEILJACHTEN KRIJGEN NIEUW LEVEN IN SCHEEPSWERF LEEN BELPAEME

02 februari 2018

02u44 0 Oostende Een bezoek aan Shipyard Lowyck op de Oosteroever lijkt wel een beetje op een wandeling door de geschiedenis van de klassieke zeilboten. Zo werkt de werf momenteel aan drie klassieke zeiljachten van William Fife, een van de belangrijkste scheepsarchitecten van zeiljachten. De passie voor de stiel drijft eigenaar Hans Keters en zijn vrouw Mieke Sabbe.

William Fife is voor de leken onder ons misschien geen bekende, maar in de zeilwereld is het een klinkende naam. Hij is immers één van de grote architecten van zeiljachten en had ook zijn eigen werf. Zijn schepen werden gekocht door beroemdheden, koningen en presidenten. Hij bouwde er in totaal 829 en daarvan zijn er nog een 60-tal overgebleven. "We weten van 4 of 5 exemplaren die nog moeten gerestaureerd worden, daarvan staan er al drie bij ons op de werf en er is interesse om ook een vierde naar hier te brengen voor restauratie. Dat is redelijk uniek", vertelt Hans Keters. Het grootste project is de restauratie van Eileen. Het schip staat al 13 jaar op de werf en werd oorspronkelijk gebouwd in 1932. "Zes maanden nadat de vorige eigenaar hem kocht is hij gestorven. Het schip was lang een onderdeel van een erfeniskwestie en daarom hebben we het uiteindelijk zelf gekocht en een koper gezocht die wilde investeren. Zo'n 90 procent van de houten boot moest gerestaureerd worden. Om het schip te restaureren zijn zo'n 16.000 manuren nodig." Hans Keters noemt de zeilschepen van Fife de Rolls-Royce van de zee.





"De afwerking en oog voor detail is fenomenaal. Het kenmerk van Fife is de draak op de voorsteven van het schip. Geen enkele draak is hetzelfde. Bij Eileen hebben we het houtsnijwerk van de draak teruggevonden en een afdruk gemaakt zodat we het in zijn oorspronkelijke staat terug kunnen aanbrengen. De draak was weggestopt onder een laag plamuur omdat het schip lang in de Chinese zee heeft gevaren en daar brengen draken ongeluk."





Raceschepen

De andere zeiljachten van Fife die op de werf worden gerestaureerd zijn de 7m klasse Strathendrick en de 12m klasse Zinita. "De schepen hebben een specifieke vorm en waren heel goede raceschepen", vertelt Hans nog. Een wandeling met Hans langs de werf levert nog een pak boeiende verhalen op. "Dit is de Zeearend. Hij werd gebouwd in 1938 in opdracht van Hitler (kriegsmarine) om te geven aan Goebbels. Al zijn officiers kregen een eigen zeilboot. Na de oorlog werden de schepen nog gebruikt in Engeland voor zeilwedstrijden onder de noemer 'Windfall yachts'. Nu is hij hier omdat hij beschadigd werd tijdens de vorige storm. Vorig jaar lag hij neus aan neus met de Sonny. Deze werd gebouwd door de vader van Ché Guevara. In 2013 won het schip nog Les Voiles de Saint Tropez gewonnen. In 1920 won Strathendrick een zilveren medaille tijdens de Olympische Spelen in Antwerpen. De zeilwedstrijden werden weliswaar in Oostende gehouden." Er staat ook een stalen schip in de loods.





"De Williwaw werd gebouwd in opdracht van Willy de Roos, hij overwinterde er ondermeer mee in Antartica en ondernam drie grote wereldreizen. Het schip is nu eigendom van het MAS in Antwerpen."





Moderne jachten

Er zijn al veel scheepswerven verdwenen, maar hier werken in totaal 8 mensen.





Naast de restauratieprojecten werkt Shipyard Lowyck aan moderne zeil- en motorjachten en voor de professionele vaart.





"Zo lang als er boten zullen varen, zal er hopelijk ook werk zijn voor ons. We hebben de verschillende segmenten nodig om te overleven. Elk onderdeel apart is niet genoeg om rond te komen." De traditionele scheepsbouw levert bovendien heel wat mooie verhalen op.





"Dat is ook het leuke aan deze klassieke schepen", vertelt Mieke Sabbe. "We verdienen op zich niet veel met dergelijke projecten, we doen het meer voor het prestige en om ervoor te zorgen dat de schepen kunnen behouden blijven."