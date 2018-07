"Fietsers nu veiliger dankzij trager verkeer" HERINRICHTING MARIAKERKELAAN BLIJFT BEHOUDEN LEEN BELPAEME

16 juli 2018

02u23 0 Oostende De snelheidsremmers in de Mariakerkelaan blijven voorgoed. Eind april werd de straat heringericht tot een voorrangsweg met verkeersremmers om de laan veiliger te maken voor fietsers. De proefperiode was een succes, want er werd 10 kilometer per uur trager gereden. Volgend jaar komen er plantvakken die de snelheidsremmers definitief maken.

De Mariakerkelaan tussen de Stuiverstraat en de Torhoutsesteenweg blijft een voorrangsweg met verkeersremmers. De situatie werd eind april gewijzigd voor een proefperiode en wordt positief beoordeeld door het stadsbestuur. Op het sociale media waren er klachten over files, maar volgens de stad was dat uitzonderlijk.





Even files

"Vlak na de invoering was er ook rommelmarkt in de Zilverlaan waardoor er heel wat extra verkeer hier terechtkwam. Dat veroorzaakte inderdaad files, maar sindsdien zijn er geen problemen meer geweest", vertelt schepen Jean Vandecasteele (sp.a). De situatie werd in de eerste plaats aangepast om de veiligheid voor fietsers te verhogen. "Er zijn minder conflicten tussen fietsers en auto's die uit de zijstraten komen omdat de voorrang van rechts is afgeschaft. Om ervoor te zorgen dat het verkeer niet te snel gaat rijden hebben we verkeersremmers ingevoerd. Bij de test hadden we zowel sluizen als verhogingen aangebracht, maar de sluizen alleen vertragen al genoeg het verkeer waardoor de verhogingen nu weg zijn." Met de herinrichting wil de stad ook dat de Mariakerkelaan minder aantrekkelijk is voor het sluipverkeer die de drukke Torhoutsesteenweg wil ontwijken. "In het mobiliteitsplan hebben we voorzien dat we, waar mogelijk en veilig, de voetgangers en fietsers voorrang willen geven op het autoverkeer. Zo hebben we ook de Mariakerkelaan benaderd. De straat ligt midden in een schoolomgeving waardoor het de ideale plaats was om de maatregelen uit te testen. We hebben er verder ook een zone 30 ingevoerd waardoor de straat nu een pak veiliger is voor de kinderen die met de fiets naar school komen", vertelt Vandecasteele. Dit stuk van de Mariakerkelaan wordt na de zomer van 2019 volledig heraangelegd. De verkeerssituatie zal behouden blijven. "We zullen in het komende jaar de situatie verder beoordelen zodat we de plannen eventueel nog kunnen bijsturen mocht dat nodig zijn. Er komt sowieso een fietspad weg van de rijweg met parkeerplaatsen ertussen. De verkeersremmende maatregelen worden dan definitief ingetekend met plantvakken. Er komen ook weer bomen die beter aangepast zijn aan de stedelijke omgeving. De vorige bomen moesten we verwijderen omdat de wortels schade toebrachten aan de woningen."