“Ferrylijn lijkt voorlopig van de baan” Timmy Van Assche

09 februari 2019

11u26 0 Oostende De Britse overheid heeft het contract met Seaborne Freight voor een ferrylijn tussen Ramsgate en Oostende verbroken, omdat het bedrijf de deadlines niet haalde. “Ondanks de inspanningen van het Oostendse stadsbestuur en de haven om tot een waterdicht contract te komen, lijkt de ferrylijn voorlopig van de baan”, laat burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) weten.

De Britse overheid annuleerde een contract ter waarde van bijna 16 miljoen euro voor de ferrylijn. “Seaborne zou zijn verplichtingen niet kunnen nakomen", laat het ministerie van transport in Londen weten. “Ondanks de inspanningen van het Oostendse stadsbestuur en de haven om tot een waterdicht contract te komen, lijkt de ferrylijn voorlopig van de baan. Dit bewijst dat we het bij het rechte eind hadden om harde garanties te eisen”, zeggen burgemeester Bart Tommelein, schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) en CEO van de haven Dirk Declerck. “Sinds ons bezoek aan Groot-Brittannië leken de onderhandelingen in een stroomversnelling te komen. Er liepen gesprekken met onder meer Seaborne Freight, lokale overheden Thanet en Kent County Council, het federale Department for Transport en ambassadeur Alison Rose. Maar ondanks alle inspanningen van het stadsbestuur en de haven om tot een waterdicht contract te komen, bleef het maar wachten op de ondertekening door Seaborne. Het bewijst dat het stadsbestuur en Haven Oostende het bij het rechte eind hadden om harde economische garanties te eisen. We hebben momenteel geen bevestiging van de Britse overheid dat ze met andere partners aan het onderhandelen is. Mocht dat het geval zijn, blijven wij in elk geval op dezelfde lijn: we zijn voorstander van een nieuwe ferrylijn, maar énkel met de nodige garanties, zowel financieel als op vlak van veiligheid.”