"Ferry naar Ramsgate? 'Wonderful'" VZW RESTART STRIKT ENGELSE BURGEMEESTER VOOR BEZOEK TIMMY VAN ASSCHE

26 maart 2018

02u38 1 Oostende De vzw Restart Ferries heeft de burgemeester van het Engelse Ramsgate uitgenodigd naar Oostende. "Een ferry tussen beide steden? 'Wonderful idea' en prachtige reclame", vindt Trevor Shonk.

De vzw Restart Ferries ontwikkelt sinds 2013, met het wegvallen van de laatste ferry naar Engeland, ideeën over de Oostendse haven. Momenteel legt de groep de laatste hand aan een nieuwe visietekst. "Onze haven vergt een langetermijnvisie en moet multifunctioneel zijn", zegt voorzitter Danny Drooghenbroodt. "Destijds wou het havenbestuur inzetten op ferry's, maar dat plan viel in het water toen Trans Europa Ferries verdween. Daarna werd gezegd dat Oostende dé cruisehaven bij uitstek zou worden, maar daar kwam niks van in huis. Nu zetten ze vol in op het onderhoud van windturbineparken op zee. Goed, maar dat kan je gerust in een kleiner stuk van de haven organiseren. Je kan hier een 'en-en-verhaal' schrijven: passagiers- en goederenverkeer, visserij, offshore, jachthaven en baggeren. Maar dan moet de infrastructuur op punt zijn. Dat is nu niet zo. Er moet een betere verbinding komen tussen voor- en achterhaven. De voorhaven moet je aanwenden voor snel transport, zoals ferry's. De achterhaven moet je voorbehouden voor trager scheepvaartverkeer, zoals het transport van en naar de windturbineparken. Zo hinderen ze elkaar niet. De blauwe Konterdambruggen vervang je beter door een tunnel. De rechtstreekse toegang tot de vismijn en ferryterminal op Oosteroever is nu dicht. De Vismijnlaan moet direct toegankelijk zijn."





Ontdekkingstocht

Tot slot vraagt de vzw een brandstofpomp voor jachts. "Dit zou een troef zijn. Nu moeten pleziervaartuigen tanken via wagens die tot bij de boten rijden." Volgende maand wil de vzw alle plannen in detail klaar hebben.





Afgelopen weekend werd Trevor Shonk, burgemeester van havenstad Ramsgate, door de vzw uitgenodigd in Oostende. "Wij zijn al drie keer te gast geweest in Engeland, nu draaien we de rollen om", zegt Drooghenbroodt. Er wordt al maanden gespeculeerd over de opstartdatum van de nieuwe ferryverbinding tussen Ramsgate en Oostende. "Ik kan daar weinig over kwijt", vertelt Shonk. "Ik ben in Oostende op privébezoek, hier zit geen politieke agenda achter. Samen met de mannen van de vzw wisselen we ideeën uit en ontdek ik het mooie Oostende - ik ken de stad alleen maar van foto's. Maar natuurlijk zou een nieuwe ferryconnectie 'wonderful' zijn. Het zou prachtige reclame zijn voor ons knappe Ramsgate en Oostende. Onze stad staat voor alles open en is klaar om iedereen te ontvangen. Het dossier ligt in handen van private investeerders en de hogere overheid."