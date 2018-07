"Er hangt een nostalgie over Oostende" 28 juli 2018

'Oostende' heeft zijn eigen catchy zomerhit, geschreven door Ariah Lester. De artiest uit Venezuela die in Amsterdam woont, stond vorig jaar voor het eerst op Theater aan Zee. De reacties op zijn werk waren zo positief dat hij het lied Oostende en de documentaire 'Oostende, Oh la la! Toetonne!' maakte over de stad. Het resultaat kan je zien op Theater aan Zee. Ariah Lester vatte de stad op een geheel eigen manier op beeld. De eerste indruk van de stad was een beetje mysterieus. Ik had wat tijd nodig om de stad te ontcijferen want enerzijds zie je heel veel oudere mensen, maar anderzijds is er altijd iets te doen. Er hangt ook veel nostalgie." De titel Toetonne past bij die sfeer. "Eerlijk gezegd was het eerst een grap tussen Mireille Devry en mij omdat het woord in Venezuela geen zo'n onschuldige betekenis heeft, maar anderzijds past het echt bij de stad en zijn dialect. Ook die nostalgie komt erin terug."





Bij mensen thuis

"Mireille en ik hebben elkaar leren kennen na mijn voorstelling vorig jaar. Toen ik nadacht over dit project wou ik met haar samenwerken. Zij zocht de locaties uit en de plaatsen waar ik zou optreden. Ik ben hier een week geweest en ik trad op in enkele lokale cafés maar ook bij mensen thuis. De enige voorwaarde was dat er diversiteit zat in het publiek. Op die manier kwam ik zelf ook altijd op onverwachte plaatsen, wat de beelden heel ruw en eerlijk maakt", vertelt de artiest. Ariah Lester wil met zijn werk mensen raken. Er zijn nog tickets voor de voorstelling vanavond in de loods van de NMBS. Tickets via www.theateraanzee.be. (LBB)