"Enkele centimeters hoger en dat mes had mij gedood" KELNER EIST 13.500 EURO SCHADEVERGOEDING VAN AANVALLER BART BOTERMAN

08 mei 2018

02u31 0 Oostende De 36-jarige Oostendenaar Michael A. riskeert 3 jaar en 4 maanden cel omdat hij in de Langestraat slachtoffer Diego Perez Garçia (31) in het gezicht stak met een knipmes. "Door dat litteken zie ik eruit als een straatvechter. Niet zo leuk als je kelner bent." Diego eist 13.500 euro schadevergoeding.

Die nacht van 12 op 13 augustus 2016 zal Diego Perez Garçia zich altijd herinneren als pure horror. De man zat op terras in de Copador in de Langestraat en zag hoe een vriendin van hem werd lastiggevallen op het terras van de Suite 18, het café aan de overkant. De vrouw was misselijk, had overgegeven en zat op de dorpel van de zaak. Michael A. probeerde van de situatie gebruik te maken om haar mee te lokken. Diego zag dat gebeuren en schoot zijn vriendin ten hulp. Nadat hij Michael A. al twee keer had gevraagd om te stoppen, liep het de derde keer zwaar uit de hand. "De beklaagde had toen naar eigen zeggen al tien gin-tonics gedronken. Hij werd agressief en er ontstond een vechtpartij. Hij toverde plots een knipmes tevoorschijn uit zijn achterzak en maakte vier zwaaibewegingen richting de vitale organen van het slachtoffer. Die probeerde de messteken af te wenden, maar werd gestoken in zijn schouder, kaak en kin. Wel degelijk een poging tot doodslag, want voor hetzelfde geld boorde het mes zich in de borststreek van het slachtoffer en eindigde het incident met een dodelijke afloop", schetste de procureur de feiten tijdens het roces.





Gekend bij politie

Na de messteken besloot Michael A. koelbloedig weg te wandelen om uit de greep te blijven van de politie. Hij verstopte hij het mes in een bloembak. De man werd alsnog opgepakt en ook het mes werd uiteindelijk teruggevonden. "Michael A. is bij de politie gekend voor wapenbezit en weerspannigheid, loog tijdens zijn verhoren en toont geen berouw. Tijdens zijn voorhechtenis vond hij het ook nodig om een medegedetineerde een gebroken neus te slaan tijdens een wandeling. Ik eis 40 maanden cel", aldus de procureur.





Slachtoffer Diego Perez Garçia (31) uit Oostende, tijdens het moment van de feiten kelner bij bistro 't Zeezotje en op dit moment kelner bij restaurant La Vie, was 15 dagen arbeidsongeschikt. "Ik kon dood zijn, ik besef dat ik geluk heb gehad. Maar op mijn kaak en kin staat wel een blijvend litteken. Die man heeft ervoor gezorgd dat ik als 'Scarface' door het leven moet. Sommigen denken dat ik een straatvechter ben en ik schaam me tijdens het uitoefenen van mijn job", reageert slachtoffer Diego. Hij vraagt 13.500 euro schadevergoeding.





De raadsman van Michael A., die intussen op vrije voeten is, vroeg een straf met uitstel of een werkstraf. "Mijn cliënt werd aangevallen en probeerde zich te verdedigen. Toen de tegenpartij het mes wilde grijpen, werd hij per ongeluk geraakt. Er is minstens sprake van uitlokking", pleitte zijn advocaat. Die uitspraak kon niet op begrip van de rechter rekenen. "Als je geen mes bij hebt, kan je er ook niet mee steken", brieste ze. Vonnis op 18 juni.