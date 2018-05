'Engel' opent Filmfestival Oostende 25 mei 2018

Koen Mortiers nieuwe langspeelfilm 'Engel' opent op 7 september de twaalfde editie van het Filmfestival van Oostende. De film komt op 19 september in de bioscoop. "Engel is een pakkend verhaal over de kwetsbaarheid van een held die niet meer kan voldoen aan de verwachtingen van het publiek en zichzelf, een film met overtuigende vertolkingen en een crew van topniveau", zegt directeur Peter Craeymeersch. In 2007 ging de cultfilm 'Ex-drummer', Koen Mortiers debuut en de verfilming van de gelijknamige roman van Herman Brusselmans, ook in première in de badstad. "Oostende is altijd belangrijk geweest voor mijn carrière. Als stagiair draaide ik er mijn eerste film, 'Oostende'. Daarna kon ik op Oostende rekenen toen ik met Ex-drummer kwam. Daarom voelt het openen van het Filmfestival voor mij zoals thuiskomen." (LBB)