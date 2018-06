"Elke zomer de ware liefde ontmoeten. Spannend" De nieuwe, jonge Kazou-voorzitter (27) staat voor recordzomer LEEN BELPAEME

30 juni 2018

02u26 0 Oostende Lode Lancksweerdt (27) werd eind april verkozen tot nationaal voorzitter van Kazou, de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit (CM). Meteen staat hij voor een recordzomer: maar liefst 40.000 deelnemers vertrekken op vakantie met Kazou, de bekende jeugdvakanties in binnen- en buitenland voor jongeren van 7 tot en met 18 jaar. 8.000 vrijwilligers zetten hun schouders onder de vakanties.

Hoe wordt een 27-jarige voorzitter van Kazou?

"Ik begon met Kazou in 2007 bij verbond Oostende-Veurne-Diksmuide, waar ik in 2010 hoofdmonitor werd. Ik zetelde al een tijdje in de Nationale Raad en ben intussen al ruim twee jaar lid van de raad van bestuur van Kazou. Toen de vorige voorzitter aangaf dat hij wou stoppen, heb ik me kandidaat gesteld."





Hoe ben je zelf bij Kazou terecht gekomen?

"Als kind ging ik altijd mee op Kazou-vakantie, toen nog Jeugd en Gezondheid, en eens ik 16 was, vond ik het vrij evident om animator te worden."





Wat is je leukste herinnering aan de Kazou-kampen?

"Als kind ben ik vaak naar Heer-sur-Meuse en Maloja geweest. Ik vond het spannend om te vertrekken, zeker de avond voordien. Ik kon enorm genieten van de wandelingen door de bergen en ik keek altijd uit naar de toneeltjes. Oh, en elke zomer opnieuw ontmoette ik wel dé nieuwe liefde van mijn leven waarmee ik op de laatste avond hoopte een slow te scoren. En ik geef toe, ik keek ook stiekem uit naar het 'briefje' van thuis, een volledige pagina volgeschreven door mijn mama met nieuwtjes van het thuisfront. Vaak ontving ik die midden in de week en staken de monitoren de briefbedeling in een leuk toneeltje, bijvoorbeeld een koe die beviel van een postzak vol brieven."





Waarom is zo'n kamp een meerwaarde?

"Ik denk dat deelnemers aan een Kazou-vakantie geprikkeld worden om eens dingen uit te testen die ze thuis niet mogen of kunnen, zoals een T-shirt beschilderen of sluipen door de modder, maar ook een initiatie duiken of eens waterskiën. Voor veel van onze jongere deelnemers is het vaak de eerste keer dat ze echt op eigen benen staan, zonder de hulp van hun ouders. Niet zelden met hilarische taferelen als gevolg. Probeer maar als niet-ouder aan een zesjarige uit te leggen dat hij zijn favoriete onderbroek niet de hele week mag aanhouden."





Wat heb je zelf geleerd als monitor?

"Ik zou een boek kunnen schrijven over wat ik allemaal geleerd heb als moni. Dat gaat van initiatief nemen tot creatief denken, en van wondjes verzorgen en teken verwijderen tot je inleven in een fantasiewereld. Een stok kan een magisch slagzwaard zijn en een graspleintje een moerasgebied met driekoppige draken."





Is het een goede leerschool voor jongeren?

"Kazou is meer dan een vakantie begeleiden, vaak is daar een stevige vriendengroep aan gekoppeld. Je komt in contact met enthousiaste en geëngageerde jongeren en leert werken in team. Daarnaast leer je ook je verantwoordelijkheid opnemen en beslissingen nemen. Ik herinner me nog goed mijn eerste kamp als animator, je hebt een hele week cursus gevolgd, maar dan sta je daar plotseling, voor kinderen die alles aan je vragen en waar jij verantwoordelijk voor bent. Kazou geeft veel jongere monitoren een boost in hun zelfvertrouwen. Het geeft hen de mogelijkheid te groeien als persoon en skills te leren, van spreken voor een grote groep tot out-of-the-box denken. Talenten die ook in mijn professioneel leven vaak nuttig gebleken zijn."





Wat is jouw taak nu als nationaal voorzitter?

"Wij zitten gemiddeld om de twee weken samen met de directie en mijn medevoorzitters. In de nationale raad worden thema's besproken zoals de nationale cursussen, de prijszetting, duurzaamheid en diversiteit."





Wat zijn je ambities als voorzitter?

"Ik wil vooral werken rond sociale diversiteit en het versterken van de lokale afdelingen. Het belooft een grote uitdaging te worden, aangezien het voor de kleinere verbonden zoals Oostende moeilijker wordt om in te spelen op de steeds hogere verwachtingen van de jonge vakantiegangers. Toen ik op kamp ging als kind, sliepen we in een zaal met acht en waren er gezamenlijke douches. Tegenwoordig verwachten ze een privékamer met twee en aparte douches. Daarnaast worden jongeren geconfronteerd met een ontzettend ruim aanbod om hun vakantie te vullen. De uitdaging voor Kazou is om aantrekkelijke vakanties te blijven aanbieden met de typische Kazou-saus."





Wat zijn je ambities buiten Kazou?

Ik werk als doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven, met een specialisatie in goed bestuur en financiële beslissing in vzw's. Ik wil over een klein jaar klaar zijn met mijn doctoraat. Daarnaast ben ik actief in de politiek. Ik heb een sterke interesse in beleid, zowel nationaal als lokaal. Sinds een jaar engageer ik me bij CD&V Oostende. Of ik me kandidaat stel voor de gemeenteraadsverkiezingen, is een andere vraag. De negativiteit in de politiek schrikt me af. Maar ja, soms moet je springen zeker?"





