"Elke werkdag in de weer van 6 tot 22 uur" MADAM KROKET KRIJGT 10/10 VAN STERRENCHEF LUC BELLINGS TIMMY VAN ASSCHE

13 juli 2018

02u45 0 Oostende Sterrenchef Luc Bellings gaf afgelopen weekend in de eerste aflevering van de culinaire rubriek in deze krant meteen een tien op tien voor de kaaskroketten van Madam Kroket. Wij zochten haar op. "Ik maak alles vers. Daarom begint mijn dag om 6 uur en eindigt hij pas rond 22 uur", vertelt zaakvoerster Fabienne.

"Zó vers, zó kwalitatief, zó lekker. En slechts aan een derde van de prijs die je elders betaalt. Madam Kroket is een vakvrouw!", liet Bellings optekenen. Het artikel pronkt in de etalage van de zaak in de Nieuwstraat 25. Zaakvoerster Fabienne Schroetter (56) is nog steeds onder de indruk. "Ik had niet eens door wie Luc Bellings was en wat hij hier kwam doen (lacht). Sinds we in jullie krant stonden, vinden klanten nog makkelijker de weg naar de zaak. Zowel Oostendenaars als toeristen zijn hier klant. Madam Kroket bestaat nu anderhalf jaar. Ik was jarenlang actief in de Oostendse horeca. Zo had ik dertien jaar lang restaurant Belvédère en het kleinere etablissement Yacht Grill. Toen mijn man ziek werd, ging ik op zoek naar een alternatief. Ik begon twee jaar geleden kroketten te maken voor restaurants, een half jaar later opende ik dus Madam Kroket. Wat begon met enkel garnaal- en kaaskroketten, groeide uit tot een aanbod van elf soorten met onder meer langoustine, krab, kreeft en mossels. Alles begint met verse producten en respect voor de ingrediënten. Als het daar al fout loopt, kan je nooit lekkere kroketten bereiden. De garnaalkoppen bijvoorbeeld haal ik op bij Oostendse vissers." Voor een garnaalkroket tel je 3,20 euro neer, voor een kaaskroket 2,40 euro. Verder heeft Fabienne ook verschillende broodjes, garnaal- en krabsalades.





Lange dagen

Madam Kroket is vooral een afhaal- en meeneemzaak, ook al bedient ze een tiental restaurants in Oostende, Westende en Oostduinkerke. Op de stoep staan twee tafeltjes en vier stoeltjes. "Dat is vooral om klanten de kroketten te laten degusteren. De meeste mensen nemen ze mee of eten ze al wandelend op. Kijk, ik doe alles zelf: de kroketten maken en verkopen. Mijn dag begint al om 6 uur en eindigt meestal pas rond 22 uur. Dagelijks maak ik tussen de 300 en 400 kroketten. Omdat ik druk in de weer ben met het maken van kroketten, is de presentatie simpel voor wie ter plaatse eet: plastic bordjes. Ik heb gewoonweg geen tijd om ook de afwas te doen. Bovendien is mijn keukentje in de zaak te klein om een groter afwassysteem te installeren. Mensen mogen altijd hun eigen bestek meebrengen, hoor. Ik hou van wat ik doe en wil dit nog jaren doen."





WK-match

Opvallend detail: Fabienne is 'Française'. "Ik ben afkomstig uit Metz, maar kwam via mijn man in Oostende terecht. De WK-match Frankrijk - België van dinsdagavond was speciaal, al supporterde ik iets meer voor België. Eigenlijk doet voetbal me niet zoveel. Ik was kroketten aan het draaien toen de match bezig was. Ik keek af en toe op mijn gsm naar de tussenstand." Info: 0498/39.67.17, Facebook of www.madamkroket.be. Op maandag en dinsdag is de winkel gesloten.