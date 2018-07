"Elke chef zijn moestuin. De mijne is de Noordzee" MICHIEL RABAEY SERVEERT VANAF 5 JULI BIJVANGST IN 'STORM' LEEN BELPAEME

02 juli 2018

02u35 2 Oostende Na een race tegen de klok om hun restaurant klaar te krijgen, is het grote moment op 5 juli aangebroken. In STORM laten Michiel Rabaey en Nathalie Hiele je proeven van de Noordzee, en wel van de bijvangst. "Elke chef heeft zijn moestuin, de mijne is gewoon wat groot uitgevallen", zegt Michiel.

De deuren openen doet restaurant STORM officieel pas op 5 juli, na maanden hard werken op de benedenverdieping van de tweede woontoren aan de Hendrik Baelskaai van Burco Coast. Maar afgelopen weekend gaf chef-kok Michiel Rabaey al een voorproefje. "Na al die tijd bezig te zijn met de opbouw, hebben we ongelofelijk veel zin om er in te vliegen en gasten te ontvangen", vertelt de chef. De charme van het restaurant valt onmiddellijk op. Er is een open keuken waarbij je de chef aan het werk kan zien. Het interieur straalt evenveel warmte uit als het koppel zelf. Dat interieur kreeg donkere tinten, om de overvloed aan lichtaanval te compenseren en een strak en toch gezellig kader te creëren. Het is een kleinschalige zaak, met maximaal 18 zitplaatsen, maar Michiel Rabaey en zijn vrouw Nathalie Hiele willen het restaurant dan ook alleen runnen. "Ik kreeg regelmatig telefoontjes van collega's, die nog last minute op zoek waren naar personeel. Dat willen we hier niet meemaken. Als we 's morgens opstaan, zijn we er zeker van dat iedereen er zal zijn, wij zijn team STORM", vertelt Michiel, die voor het eerst een eigen zaak opent. "Het is een grote stap na leerkracht in de hotelschool, maar we zien het volledig zitten."





Michiel Rabaey kiest er bewust voor om bijvangst te serveren in plaats van de 'standaard' kabeljauw of zeebaars. Denk daarbij aan steenbolk, zeekat, rode poon of horsmakreel. De soorten zijn telkens afhankelijk van het seizoen en het aanbod. Michiel kijkt ook verder. Hij biedt ook vleesgerechten of surf-en-turfcombinaties aan en werkt hiervoor samen met een lokale slager.





Voorschot

STORM bezit daarnaast een vernieuwend reservatiesysteem, waarbij je een ticket moet kopen om je reservatie te bevestigen. Wie er wil eten, betaalt een voorschot van 50 euro per persoon. Dat bedrag wordt op de dag zelf van je restaurantrekening afgetrokken. Het innovatieve concept wordt positief onthaald bij andere restaurateurs.





"We doen dit vooral om mensen te ontmoedigen die niet zouden opdagen", vertelt Nathalie Hiele. "Als gasten een goede reden hebben om af te bellen, zullen wij daar ook zeker menselijk op reageren. We merken dat er heel wat reservaties binnenlopen, tot zelfs in oktober, maar er is zeker nog plaats. Je kan zelfs nog komen proeven in de eerste week." Meer informatie en reservaties: www.stormoostende.be.