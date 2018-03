"Eind dit jaar halen we 1.300 jobs" HOOGSTE AANTAL WERKNEMERS IN HAVEN SINDS HET JAAR 2000 TIMMY VAN ASSCHE

21 maart 2018

02u34 0 Oostende Op dit moment zijn er net geen 1.200 mensen permanent aan de slag in de voorhaven. "Het hoogste cijfer sinds het jaar 2000", aldus havenvoorzitter en burgemeester Johan Vande Lanotte. "Eind dit jaar halen we 1.300 jobs." Alleen ten tijde van de RMT waren er meer mensen aan de slag: zo'n 1.700.

1.191 mensen zijn in de voorhaven aan de slag, zo berekende het havenbestuur. "Het gaat om permanente jobs die op tien mensen na allemaal door plaatselijke werknemers worden ingevuld", aldus burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). "De oorspronkelijke doelstelling van 1.250 jobs tegen 2020 zal dit jaar al overschreden worden. Bedrijven als Vestas en Siemens plannen extra aanwervingen, de nieuwe ferrylijn levert ook jobs op (zie kader, red.). Eind 2018 zullen we afsluiten met 1.300 jobs."





Offshore

De offshore-industrie speelt een belangrijke rol in de tewerkstelling. In die industrie werken er in de Oostendse voorhaven 466 mensen, vooral technici. "In 2008 waren er in die sector slechts twaalf mensen actief. Vanuit onze haven wordt het onderhoud en de bouw verzorgd van de Belgische windturbineparken op zee. Daarbij behoren we tot de top van Europa. Weinig havens kunnen zeggen dat ze bijna 500 jobs tellen in de offshore-industrie. Denemarken blijft koploper. Daar investeren ze al sinds de jaren tachtig in de windturbinesector." Vanuit Oostende worden nu de parken C-Power, Northwind, Nobelwind en Belwind onderhouden. De bouw van Norther en Rentel is gaande, de voorbereidingen voor Seastar, Northwestern 2 en Mermaid lopen. "Door de evolutie in de offshore zal de tewerkstelling nog stijgen."





Zelfs zonder ferry's

In totaal werken zo'n 884 mensen bij zo'n dertig havenbedrijven. Daarbij telt het havenbestuur wel de scheepvaartpolitie, het Vlaams Instituut voor de Zee, de overheidsrederij Vloot en de douane bij. "In maart 2008 werkten in totaal 823 mensen in onze haven. Toen waren er zelfs twee ferrylijnen actief. Maar nu werken er al 1.191 mensen, het hoogste aantal sinds 2000. Alleen ten tijde van de RMT en Wagonlits waren er meer mensen actief, zo'n 1.700."





Bij die 1.191 jobs houdt de haven geen rekening met de 159 havengebonden jobs in industriepark Plassendale. Ook 308 tijdelijke jobs in de offshore-industrie, vooral ingevuld door buitenlanders, zijn niet in de cijfers opgenomen. "Maar die mensen verblijven wel in Oostendse hotels en versterken de lokale economie." Tot slot houdt het havenbestuur geen rekening met indirecte tewerkstelling, noch met de zowat 200 jobs in de visserij. "Het havenbestuur is namelijk niet bevoegd voor visserij."