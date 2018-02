"Een stofzuiger, een muziekspeler... Wie dumpt er nu zoiets?" CONTROLES EN CAMERA'S TEGEN SLUIKSTORTERS IN 'T BOSJE TIMMY VAN ASSCHE

17 februari 2018

02u32 0 Oostende Wat een afval je vindt in het Oostendse Maria-Hendrikapark: van shoppingtassen over een stofzuiger tot een muziekinstallatie. Het stadsbestuur voert de strijd tegen sluikstorten op, met onder meer dagelijkse controles én straks ook mobiele camera's.

Sluikstorten blijft op veel plaatsen een oud zeer. Maar wat er allemaal schaamteloos in het Maria-Hendrikapark of 't Bosje wordt gedumpt, tart alle verbeelding. Een cassettespeler en versterker, een gedemonteerde stofzuiger, oude vodden, een internetmodem, plastic zakken uit de supermarkt met rommel, etensresten, verpakkingsafval.... "Op vaste plaatsen nabij de hockeyvelden, taverne Armenonville en de achterkant van het Damiaanziekenhuis treffen we regelmatig afval aan. Het zijn afgelegen, donkere plaatsen in het park die uit het directe zichtveld liggen", weet Nick Vermael van de dienst openbaar domein. "Sluikstorten blijft een absurd fenomeen. Het gratis containerpark in de industriezone is niet ver van het Maria-Hendrikapark en sommige elektrowinkels nemen oude installaties, zoals een cassettespeler en versterker, terug. Een soortgelijk probleem stellen we vast aan de wandel- en fietstunnel bij de Kennedyrotonde en Jet Center, en nabij de villa's langs de Verenigde Natieslaan. Daar staan bijna elke week plastic zakken van een supermarkt, gevuld met afval en etensresten. Allicht is er iemand die niet wil betalen voor een huisvuilzak, maar gek genoeg wél geld neertelt voor een boodschappentas."





Dagelijks twee boetes

Het stadsbestuur blijft niet bij de pakken zitten. Op sluikstorten staan boetes van van 60 tot 250 euro. Sinds 1 januari zijn er al 74 boetes uitgeschreven, zowat twee per dag. "We proberen het adres van de sluikstorter(s) te achterhalen. Ieder voorwerp of zakje wordt gecontroleerd. Soms, bijvoorbeeld in het geval van de cassettespeler, is dat moeilijk. Af en toe wissen de daders ook alle sporen die kunnen verwijzen naar een adres", aldus Vermael. Aan de eerder vermelde sluikstortplaatsen zijn er dagelijks controles. Die worden uitgevoerd door gemeenschapswachten, politieagenten en personeelsleden van de dienst openbaar domein. Samen vormen ze een werkgroep. "Elke vier tot zes weken is er overleg binnen de werkgroep", pikt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) in.





Afschrikken

"De politie heeft vaststellers per wijk, die zich dagelijks inzetten om overtreders te vatten. Deze controles gebeuren voornamelijk in burger. De gemeenschapswachten zijn steeds in uniform en fungeren als aanspreekpunt in de wijken. Binnenkort gaan we maandelijks ook over tot zes gerichte acties per wijk. Hardleerse vervuilers vinden altijd wel een andere plek om te sluikstorten. Begin maart verwachten we ook mobiele camera's om op verscheidene plaatsen in te schakelen. Die moeten afschrikken, maar moet ook toelaten om sluikstorters te betrappen. Er ligt voor agenten al een specifieke opleiding klaar om met de camera's te werken." Brengen de mobiele camera's echt soelaas? "We kunnen moeilijk voortdurend een inspecteur of agent in burger posteren nabij die fiets- en wandeltunnel of een hele nacht in 't Bosje", beseft Carlo Smits van de Oostendse politie. "Technologische hulpmiddelen komen dan zeker van pas. We kunnen niet in het volledige Maria-Hendrikapark camera's zetten, maar wel checken wie wanneer komt dumpen en zo daders eruit pikken."





Inwoners kunnen sluikstorten ook melden op het gratis nummer 0800/92.491.