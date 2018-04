"Eén laf mailtje en volleycarrière is dood" SPEELSTERS HERMES BOOS NADAT BESTUUR PLOEG SCHRAPT LEEN BELPAEME EN BART BOTERMAN

28 april 2018

02u32 0 Oostende Volleybalclub Hermes heeft beslist om de divisieploeg dames, zeg maar derde klasse, stop te zetten. De speelsters zijn woedend en ontgoocheld. "We wisten van niets, en nu zo'n laffe mail", klinkt het unaniem. Volgens voorzitter Philippe Develter zijn er gewoon te weinig spelers om verder te doen.

"Zo vreemd om naar hier te fietsen wetende dat we hier nooit meer zullen trainen", zegt Caroline Vanleke, die al tien jaar bij Hermes speelt. Zo voelen alle speelsters zich. Ze willen graag hun verhaal doen in de Mister V-arena omdat ze niet kunnen geloven dat hun ploeg zomaar geschrapt wordt. Ze kregen woensdag een mail waarin stond dat het bestuur beslist had om de ploeg te stoppen. "Het bestuur speelde blijkbaar al een tijdje met dat idee, maar wij wisten van niets. Nu is het voor sommige speelsters onmogelijk om nog een andere club te vinden voor volgend seizoen. Voor sommige speelsters is de volleybalcarrière van de ene dag op de andere gedaan", zegt Shana Gesquiere.





De speelsters begrijpen de beslissing niet. "Dit klopt gewoon niet. We waren de afgelopen drie jaar een heel hechte ploeg die voor de goede resultaten zorgde. En we zouden volgend seizoen al zeker met tien speelsters zijn", vertelt Charlotte Demarée. De manier waarop de beslissing genomen werd, doet misschien wel nog het meeste pijn. "Als ze ons vroeg genoeg hadden ingelicht, ok. Maar nu hebben enkelen onder ons mooie kansen laten liggen bij andere ploegen. Nochtans zijn we zeker dat de beslissing al een tijd geleden viel. Na onze match van zaterdag moesten we alle truitjes verzamelen 'voor een grondige wasbeurt'. Nu weten we dat onze truitjes gewoon werden opgeborgen. Na de laatste match gaf onze voorzitter ook nog een speech voor het publiek én onze ploeg: hij zou onze trainer blijven en onze ploeg zou er volgend seizoen weer staan. Wat een toneeltje. Triest", vertellen de speelsters.





Korte pijn

Volgens voorzitter Philippe Develter is maar één reden, en dat is het tekort aan speelsters. "Met zo'n beperkte kern is het moeilijk om een heel seizoen te spelen. Soms is er al eens iemand ziek of aan het werk, en dan wordt het te krap. De trainer heeft nog geprobeerd om externe speelsters te contacteren. Maar hun antwoord kwam pas laat. Dat is ook de reden waarom we nu pas beslist hebben. Er waren ook enkele speelsters die hadden aangegeven dat het hun laatste jaar zou worden. We hebben daarom voor de korte pijn gekozen. We willen de middelen dan liever gebruiken om de provinciale reeksen op te waarderen. Ik begrijp de ontgoocheling, maar ik reageer niet op de verwijten."