"Een echte kustboy" POLITICI VANDE LANOTTE EN TOMMELEIN 09 februari 2018

Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) kijkt positief naar de komst van Callant. "We moeten hem een kans geven en wat tijd gunnen. Hij is al langer bij de club betrokken. Hij is ook vertrouwd met de sportwereld, zowel in het Oostendse voetbal, basket en volleybal als in heel België. Zijn komst is hoe dan ook stukken betet dan een onbekende, buitenlandse investeerder." Viceminister-president Bart Tommelein (Open Vld) heeft het volste vertrouwen in de nieuwe voorzitter. "Peter Callant is een echte 'kustboy', iemand van de zee. Ik ben tevreden met zijn komst en de supporters mogen ook blij zijn. Ik heb altijd vertrouwen gehad in Marc Coucke en zijn zoektocht naar een overnemer. Callant is een succesvol ondernemer, die misschien wel een groter netwerk heeft dan Coucke. Ik zie het ook als een taak van de stad om KVO als eersteklasser te ondersteunen. Callant sprak van een gezonde ambitie. Misschien spelen we volgend seizoen wel kampioen." (TVA)