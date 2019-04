“Dit waren geen Teletubbies, maar wilde leeuwen”: politie heeft 1,5 uur nodig om razende tweelingbroers in de cel te krijgen Siebe De Voogt

04 april 2019

15u55 0 Oostende Twee tweelingbroers uit Oostende staan in de Brugse rechtbank terecht voor weerspannigheid tegenover de politie. Drieënhalf jaar geleden duurde het liefst 1,5 uur alvorens agenten de razende vissers konden opsluiten in de cel.

De feiten speelden zich op 25 september 2015 af bij het depot van De Lijn in Oostende. “Buurtbewoners hadden een schermutseling gezien en zagen iemand rondlopen met een ijzeren staaf”, sprak de advocaat van de Oostendse politie donderdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Bij aankomst van de politie gedroegen de beklaagden zich bijzonder agressief. Mijn cliënten hebben meteen de rode bijstandsknop ingeduwd.” Eén van de mannen schopte een helm van een agent aan diggelen en kon uiteindelijk vastgeboeid worden aan een hekken. Zijn tweelingbroer trapte een gat in de combi en probeerde zo weg te komen. Uiteindelijk zou het volgens de politie liefst anderhalf uur duren voor ze de broers in de cel kregen.

Vier agenten gewond

Vier agenten liepen bij de interventie respectievelijk een polsbreuk, bijtwonde, gescheurde meniscus en geschaafde knie op. “De vissers waren op vermaakuitstap na een lange periode op zee. De ontspanning aan land kan dan extreme vormen aannemen. Het ging echt om ernstige weerspannigheid. De politie werd niet geconfronteerd met Teletubbies, maar met wilde leeuwen”, stelde de procureur.

De twee broers vragen de vrijspraak. Volgens hun advocaat Walter Van Steenbrugge is de strafvordering immers onontvankelijk. “Het proces-verbaal van die dag werd opgesteld door de agenten die zelf betrokken waren bij de arrestatie. Dat kan nooit objectief geweest zijn en had altijd moeten gebeuren door een onpartijdige politiezone”, vindt hij. Uitspraak op 2 mei.